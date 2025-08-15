O nouă gafă marca TVR. Prezentatorii nu au știut că sunt în direct: „Să mă dezbrac să-i fac o poză”

  MENIU  
Amelia Matei
.  Actualizat 15.08.2025, 14:15

O nouă gafă marca TVR a avut loc pe postul de televiziune public, chiar în timpul principalului jurnal de știri de joi seara, 14 august. Cei doi prezentatorii nu au știut că încă sunt în direct, așa că s-au relaxat și au început să vorbească între ei. Ce au putut vedea telespectatorii postului în timpul jurnalului de știri.

Gafă de proporții la TVR

O situație cel puțin penibilă a avut loc la Televiziunea publică, chiar înaintea reluării transmisiunii după o scurtă pauză, telespectatorii au văzut imagini cu prezentatorii Eugen Rusu și Alina Stancu, care nu știau că sunt în direct deja. Cei doi s-au relaxat și au început să vorbească și să glumească, neștiind că deja sunt live pe post.

Cei doi prezentau în mod normal jurnalul și pe ecran rulau imagini, în timp ce erau prezentate pregătirile pentru procesiunile speciale dedicate sărbătorii Adormirii Maicii Domnului. 

După momentul publicității, cei doi au revenit în direct, însă nu au fost anunțați că sunt live pe post, așa că telespectatorii i-au putut vedea pe cei doi relaxați, răzând și glumind.

Eugen Rusu a fost surprins fără ochelari și cu telefonul în mână, spunând „Bă, m-am gândit să mă dezbrac să-i fac o poză!”. „Știi pozele alea din lift? În lift…”, adăugase cu câteva secunde înainte, scrie Libertatea.

Între timp, prezentatoarea Alina Stancu râdea și se pregătea să intre în direct, aranjându-și hainele. Câteva secunde au trecut până ca cei doi prezentatori să realizeze că sunt în direct.

Și-au reluat pozițiile instant și au revenit la atitudinea serioasă și formală: „Am revenit la Telejurnal”, iar lucrurile au revenit la normal rapid.

Din reluarea principalului telejurnal al zilei a fost ștearsă mica gafă de pe post.

TVR abia făcuse o gafă monumentală

Televiziunea Română a mai bifat o gafă recent, când fostul președinte Ion Iliescu era internat în spital și starea lui era critică. Incidentul fără precedent a avut loc în direct, la jurnalul de la ora 14:00, când a fost anunțată din greșeală moartea fostului președinte.

Totul s-a întâmplat cu câteva zile înainte ca decesul să fie anunțat în mod oficial. Ion Iliescu era conectat la aparate, iar medicii erau rezervați cu privire la starea lui de sănătate, care era critică.

Informația fusese preluată fără verificare dintr-o postare pe Facebook și a ajuns pe post dintr-un șir de greșeli editoriale, dar și din cauza presiunii momentului. Prezentatoarea Andra Soceanu era cea care se afla la pupitrul știrilor.

„Bună ziua, doamnelor și domnilor. Bine v-am găsit la Telejurnal. Starea de sănătate a fostului președinte Ion Iliescu s-a înrăutățit și a devenit critică, anunță Spitalul Clinic de Urgență Agrippa Ionescu, unde este internat. Ba chiar în urmă cu câteva secunde…. Sunt informații conform cărora fostul președinte Ion Iliescu a decedat!”, a fost știrea cu care a fost deschis jurnalul TVR.

TVR a încurcat spitalul Agrippa Ionescu cu „Grigore Antipa”

Tot la Televiziunea Română a avut loc o nouă gafă în jurnalul de la ora 17:00 de pe 5 august. Loredana Iordache a predat legătura colegei sale care se afla în fața Spitalului Agrippa Ionescu, unde se afla internat Ion Iliescu.

Jurnalista care a făcut transmisiunea live a încurcat numele spitalului și a spus că Ion Iliescu este internat la spitalul „Grigore Antipa”.

