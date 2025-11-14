O fetiță de 2 ani a murit după o vizită la stomatolog. Primele declarații ale părinților: „Nu avea nicio problemă”

O fetiță de doar 2 ani a murit în urma unei intervenții stomatologice la o clinică privată din București. Potrivit primelor informații, medicul i-ar fi administrat o anestezie puternică, iar micuța a intrat în șoc. A fost transportată de urgență la spitalul Floreasca, dar medicii de acolo nu au mai putut face nimic pentru a o salva.

Joi seară, 13 noiembrie, fetița a fost dusă la cabinetul unei clinici private de stomatologie din cauza unei probleme minore. Aceasta trebuia să intre într-o intervenție stomatologică, dar doctorul i-ar fi administrat o doză prea mare de anestezic.

Starea ei de sănătate s-a agravat rapid, astfel că medicii au transferat-o de urgență la Spitalul Floreasca. Dar medicii nu au reușit să o salveze și au fost nevoiți să declare decesul.

„La data de 13 noiembrie 2025, în jurul orei 19.30, Secţia 10 Poliţie a fost sesizată, prin intermediul SNUAU 112, cu privire la faptul că, la o clinică stomatologică din sectorul 3, un copil a intrat în stop cardio-respirator. Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind vorba despre o minoră, în vârstă de aproximativ 2 ani”, a transmis Poliția Capitalei.

Acest caz a fost preluat de Serviciul Vătămări şi Ucideri din Culpă din cadrul Poliţiei Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragicul eveniment.

Primele declarații ale părinților fetiței

Tatăl fetiței a făcut primele declarații și a spus că aceasta avea nevoie de două tratamente de canal. Analizele realizate cu doar o zi în urmă indicau valori ale ficatului de șase ori mai mari.

„I-am făcut niște analize fetiței, că știam că trebuie să aibă o intervenție la dinți. Trebuia să facă două tratamente de canal. Analizele fetiței au ieșit aseară, în jurul orei 21 – 22. Soția le-a trimis doctorului, i-a spus că niște valori la ficat au ieșit mai mari, de 6 ori decât este limita. A spus că vorbește astăzi cu doamna anestezistă. După 20 de minute, după ce a sedat-o, copilul a intrat în stop cardio-respirator, iar pe noi ne-a anunțat abia după o oră și ceva. Și ambulanță, la fel, a venit după o oră și ceva. Nu ne-a lăsat să intrăm nici acum. Au trecut patru ore”, a spus tatăl copilei, citat de Digi24.

Bărbatul spune că fiica sa nu avea nicio problemă de sănătate, în afara valorile crescute ale ficatului.

„Nu avea nicio problemă, absolut nicio problemă. I-au ieșit niște valori la ficat mai mari de șase ori decât trebuie, dar nu avea”.

Întrebat dacă și-a dat acordul scris pentru ca micuța să fie sedată, tatăl a explicat: „Da, păi te pune să semnezi. A semnat soția. Are mesaje soția cu doamna doctor pe WhatsApp, unde i-a spus că mai bine ar fi să schimbăm programarea, și doamna doctor i-a spus că nu, să vină, că este ok”.

„Nu am ce să vă spun, durerea e prea mare. Au omorât-o, asta este părerea mea. Nu știu ce a fost, inconștiență, neatenție”, a adăugat bărbatul.

Reacția clinicii stomatologice

Clinia stomatologică unde fetița de 2 ani a murit a transmis un comunicat în care reprezentanții au explicat modul în care s-a făcut tratarea copilei.

„Suntem profund șocați și devastați de tragicul incident petrecut astăzi în cadrul unei proceduri de sedare profundă efectuată unui pacient copil. Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor depuse de echipa noastră medicală pentru resuscitare, micuța a suferit un stop cardio-respirator ireversibil”, au afirmat reprezentanții clinice stomatologice, potrivit Mediafax.

În același timp, aceștia au transmis condoleanțe familiei fetiței.

„Acest eveniment neașteptat ne-a cutremurat întreaga echipă și ne-a amintit de fragilitatea vieții, în special a celor mai vulnerabili dintre noi. Transmitem cele mai sincere condoleanțe și gândurile noastre calde familiei îndurerate. Suntem alături de ei în această clipă de neimaginate durere și ne angajăm să oferim tot sprijinul necesar. Inimile noastre sunt cu voi, iar rugăciunile noastre – pentru liniștea sufletului micuței plecate prea devreme”, au mai spus reprezentanții clinicii de stomatologie.

