Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Președintele Nicușor Dan a anunțat miercuri, 8 aprilie, că FBI, împreună cu mai mulți parteneri, printre și SRI, a destructurat un atac informatic asupra infrastructurii sensibile din mai multe state occidentale.

Atac informatic major, destructurat de FBI, cu ajutorul SRI

Rusia continuă războiul hibrid împotriva țărilor occidentale, anunță Nicușor Dan, după ce FBI a declarat că a destructurat un atac informatic major care amenința infrastructura sensibilă din mai multe state occidentale.

„Actori cibernetici asociaţi GRU, serviciul de informaţii al armatei ruse, colectau informaţii militare, guvernamentale şi legate de infrastructurile critice. Rusia continuă, deci, războiul hibrid împotriva ţărilor occidentale şi numai cine este de rea-credinţă nu vede asta. România trebuie să-şi îmbunătăţească securitatea cibernetică şi să colaboreze în continuare cu partenerii occidentali”, a scris şeful statului, pe Facebook.

Conform comunicatului FBI, Direcţia Principală de Informaţii a Statului Major General rus (GRU) ar exploata routere vulnerabile pentru a fura informaţii sensibile.

”Actorii cibernetici ai Direcţiei Principale de Informaţii a Statului Major General rus (GRU) exploatează routere vulnerabile la nivel mondial pentru a intercepta şi a fura informaţii sensibile din domeniul militar, guvernamental şi al infrastructurilor critice. Departamentul de Justiţie al SUA şi FBI-ul au dezarticulat recent o reţea a GRU formată din routere compromise din categoria SOHO (small-office home-office), utilizate pentru a facilita operaţiuni rău intenţionate de deturnare a serviciilor DNS”, precizează comunicatul.

Ce spune FBI

FBI, împreună cu Agenția Națională de Securitate a SUA (NSA) și parteneri internaționali din Canada, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Slovacia și Ucraina, publică acest anunț pentru a informa publicul și pentru a încuraja administratorii de rețele și proprietarii de dispozitive să ia măsuri de remediere și reducere a suprafeței de atac a dispozitivelor de tip edge.

FBI spune că încă din 2024, actorii cibernetici ai APT28, Fancy Bear şi Forest Blizzard, au colectat date de autentificare prin compromiterea routerelor TP-Link.

Aceștia au colectat parole, tokenuri de autentificare și informații sensibil, inclusiv mailuri și informații de navigare pe web, deși erau protejate prin SSL.

Urmărește-ne pe Google News