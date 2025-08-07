Lucia Efrim a murit la 57 de ani. Luca Niculescu: „Un om care și-a trăit viața pentru ceilalți”. Când și unde va fi înmormântată jurnalista

Jurnalista Lucia Efrim a murit la vârsta de 57 de ani, a anunțat Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe.

Lucia Efrim, fost redactor șef adjunct la Mediafax, a murit la vârsta de 57 de ani. Anunțul a fost dat de Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul de Externe, fost ambasador al României la Paris și fost jurnalist la rândul său.

„Lucia Efrim, sau, cum o cunoaștem toți, Toto. Inima ei mare și generoasă a încetat să bată noaptea trecută. A fost omul cel mai întreg pe care am avut șansa să îl întâlnesc. Un om care și-a dedicat viața prietenilor, care se dăruia cu totul, care și-a trăit viața pentru ceilalți. Toto a fost o explozie permanentă de energie, un vulcan. Ne-a impulsionat și transformat pe cei care am cunoscut-o. E omul care te suna să afle ce mai faci, își amintea de aniversările tuturor și aducea cele mai frumoase cadouri – potrivite, personale, de neuitat”, a scris Luca Niculescu pe Facebook.

„Se consuma pentru fiecare subiect pe care îl trata”

Lucia Efrim și Luca Niculescu s-au cunoscut atunci când Lucia era angajată la Mediafax. Despre regretata jurnalistă, Niculescu a spus că a avut „un rar simț al solidarității”.

„Intransigentă, cu principii și opinii ferme (pe care și le schimba doar dacă veneai cu multe argumente), lucra enorm și se consuma pentru fiecare subiect pe care îl trata. Pentru că, dincolo de cazuri sau știri, vedea mereu oamenii și durerile lor. Așa a fost toată viața, cu extrem de multă atenție pentru oameni și un rar simț al solidarității. Când a început războiul din Ucraina, a petrecut aproape două luni în Gara de Nord, ajutând refugiații care ajungeau acolo. Le dădea sfaturi, le găsea mâncare, haine sau un loc de dormit. Eram plecat atunci la Paris, și m-a sunat de mai multe ori să mă întrebe dacă poate folosi apartamentul meu pentru mame ucrainence cu copii”, a mai scris Niculescu.

„A dăruit dragoste și a fost iubită pe măsură”

În încheiere, Niculescu a dezvăluit că o asistentă din spitalul în care Lucia a fost îngrijită în ultimele luni de viață a fost impresionată de numărul de vizitatori pe care jurnalista i-a avut.

„A fost un om vesel, cu o bucurie molipsitoare. Gata oricând să organizeze o petrecere, chiar și după o zi grea. Iar când se supăra, o făcea cu aceeași intensitate – dar și supărările treceau repede, adesea lângă un pahar de vin. A dăruit dragoste și a fost iubită pe măsură. O asistentă din spitalul unde a fost îngrijită în ultimele două luni îmi spunea că nu a mai văzut vreodată atâția vizitatori la un pacient – semn al atașamentului față de ea. Iar pentru noi, Niculeștii, Toto a fost, în ultimii 25 de ani, o soră. A fost alături de noi în toate momentele – vesele și triste – ale unei familii, ne aduna, ne împăca, ne ținea aproape. Tristețea noastră e azi imensă”, a mai scris Niculescu.

Când și unde va fi înmormântată Lucia Efrim

Luca Niculescu a anunțat că înmormântarea Luciei Efrim va avea loc sâmbătă, 9 august, la Cimitirul Bellu ortodox. Cei care doresc să o salute pentru ultima oară o vor putea face de vineri, 8 august, la capela din același cimitir.

