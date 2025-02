Ce s-a întâmplat cu medicul care i-a făcut anestezia Monalisei Liuba. Familia afaceristei din Republica Moldova, șocată: „Deține o oarecare influență asupra evenimentului”

Cazul decesului Monalisei Liuba, tânăra afaceristă de 35 de ani din Republica Moldova care și-a pierdut viața într-un salon de înfrumusețare, este departe de a se fi rezolvat. Familia și apropiații acesteia au îndoieli cu privire la ancheta desfășurată la Chișinpu și au decis să apeleze la ajutorul specialiștilor din România. În același timp, aceștia au rămas șocați să afle că medicul care i-a făcut anestezia Monalisei, care a fost arestat pentru 30 de zile, a fost transportat la unitatea medicală unde a lucrat și nu la spitalul penitenciarului, după ce a acuzat probleme de sănătate.

Familia Monalisei Liuba a trimis probe în România

Monalisa Liuba, pe numele său adevărat Liubovi Babițchi, o afaceristă și influenceriță din Republica Moldova, a decedat în urmă cu câteva săptămâni, în timpul unei proceduri de remodelare corporală, după ce i s-a făcut anestezie generală. Decesul ei i-a șocat familia și apropiații, care încearcă acum să afle ce s-a întâmplat, de fapt, la clinica de înfrumusețare.

Astfel, aceștia, împreună cu avocata Oxana Ivanov, au trimis probe biologice într-o țară membră a Uniunii Europene. România a fost cel mai la îndemână, iar acum specialiștii în medicină legală urmează să analizeze probele pentru a stabilii cauza morții influenceriței.

„O să transmitem probele biologice ale cadavrului în România. Încercăm să contăm pe profesionalismul și corectitudinea medicilor legiști din altă țară”, a declarat avocata familiei pentru Cancan.

„Până în prezent, nu avem expertiza medico-legală, nu putem cunoaște ceea ce a avut loc în cabinetul așa-numit cosmetic sau clinică, deși este o frizerie obișnuită, un salon, unde ar trebui să se presteze cu totul alte servicii”, a mai spus Oxana Ivanov.

Medicul care i-a făcut anestezia femeii, transferat din penitenciar la spital

Pe de altă parte, Ecaterina Maniuc, medicul care i-ar fi făcut anestezia generală Monalisei Liuba, a invocat probleme de sănătate. Femeia, care se află în arest preventiv pentru 30 de zile, a fost transportată la spital, deși penitenciarul în care se află deține propriul spital.

În cursul zilei de marți, avocata familiei influenceriței a aflat că medicul anestezist nu se mai află în penitenciar, după ce fosta șefă a secției e anesteziologie și terapie intensivă la spitalul clinic al Ministerului Sănătății a acuzat probleme de sănătate.

Astfel, în loc să fie transportată în spitalul penitenciarului, aceasta a fost dusă la unitatea medicală unde a lucrat. După ce i-au fost făcute mai multe investigații, aceasta a fost adusă înapoi în penitenciar.

„Inițial, am prins puțină încredere, am crezut că au pornit totuși lucrurile, însă astăzi avem deja o altă surpriză. Persoana căreia i-au fost aplicate 30 de zile de arest, cumva misterios, a fost scoasă din Penitenciarul nr. 13 și dusă la spitalul de salvare. Din nou ne ridică niște semne de întrebare foarte mari, pentru că evident asemenea chestiuni nu sunt admisibile oricărei persoane care nimerește la 13. De ce dumneaei beneficiază de asta? Ce s-a întâmplat? A murit și au dus-o la salvare? De ce anume trebuia dusă la spitalul de salvare când Penitenciarul 13 are spitalul lui?”, a afirmat Oxana Ivanov pentru publicația menționată anterior.

Aceasta a precizat că a primit informații potrivit cărora medicii din acest spital ar încerca să o ajute pe fosta lor șefă.

„Avem mesaje de la oameni cum că spitalul de salvare din Chișinău încearcă să o ajute pe această doamnă doctor, o persoană cu funcții înalte, care anterior a activat în cadrul spitalului și deține o oarecare influență asupra evenimentului”, a precizat avocata Oxana Ivanov.

