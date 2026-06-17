Cât costă un șezlong pe litoralul românesc în iunie 2026: „Mai bine îl luai din Dedeman”. Ce prețuri au berea, cafeaua și hamsia

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Cât de scumpă e distracția pe plajele din România? Află care sunt cele mai accesibile locații în iunie 2026 și ce spun turiștii despre prețurile de pe litoral.

Cât costă un șezlong pe litoralul românesc în iunie 2026

Libertatea a oferit o imagine de ansamblu asupra tarifelor pentru șezlonguri și prețurile de la terasele de pe litoralul românesc, la jumătatea lunii iunie 2026.

Eforie Sud și Nord: Relaxare accesibilă

Dacă plănuiești o vizită la plajele din Eforie Sud sau Nord, vei fi încântată să afli că prețul unui șezlong este de 25 de lei pe zi, potrivit unor postări pe forumurile de vacanțe. După o zi de soare, o bere la draft costă 16 lei, o porție de hamsii 45 de lei, iar o cafea între 13 și 30 de lei.

Constanța: Prețuri similare și atmosferă vibrantă

Pe plajele din Constanța, tarifele pentru șezlonguri sunt identice cu cele din Eforie, respectiv 25 de lei pe zi. Poți savura o bere rece la prețuri cuprinse între 15 și 16 lei, în timp ce prețul unei cafele variază între 13 și 23 de lei. Dacă vrei o gustare rapidă, porția de cartofi prăjiți te va costa 24 de lei.

Prețuri piperate la Mamaia

Stațiunea Mamaia, cunoscută pentru vibe-ul său exclusivist, are prețuri mai piperate. Conform unui bon fiscal postat pe Facebook și citat de Libertatea, un șezlong te costă aici 50 de lei pe zi. Această sumă a provocat discuții aprinse online. „Mai bine îl luai din Dedeman”, a comentat un utilizator, în timp ce altul a remarcat ironic că „prețurile pentru șezlonguri sunt în funcție de greutate”.

La terasele din Mamaia Nord, o bere costă între 16 și 17 lei, o porție de hamsii poate ajunge la 70 de lei, o cafea între 14 și 29 de lei, iar o porție de cartofi prăjiți 22 de lei. Un răsfăț pe măsura renumelui stațiunii.

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Prețuri variabile în alte stațiuni

În stațiunile Costinești, Vama Veche, Venus, Jupiter, 2 Mai, Mangalia, Saturn, Neptun și Olimp, prețurile pentru șezlonguri nu sunt încă disponibile online. Totuși, iată câteva repere legate de prețurile de la terase:

Costinești : berea la draft între 15 și 22 de lei, hamsii la 38 de lei, cafeaua între 14 și 26 de lei, cartofi prăjiți la 16 de lei.

: berea la draft între 15 și 22 de lei, hamsii la 38 de lei, cafeaua între 14 și 26 de lei, cartofi prăjiți la 16 de lei. Vama Veche : berea între 12 și 14 lei, hamsii la 35 de lei, cafeaua între 12 și 20 de lei, cartofi prăjiți la 13 de lei.

: berea între 12 și 14 lei, hamsii la 35 de lei, cafeaua între 12 și 20 de lei, cartofi prăjiți la 13 de lei. Venus și Jupiter : berea între 9 și 15 lei, cafeaua între 12 și 25 de lei, cartofi prăjiți la 14 de lei.

: berea între 9 și 15 lei, cafeaua între 12 și 25 de lei, cartofi prăjiți la 14 de lei. 2 Mai : berea între 12 și 20 de lei, hamsii la 29 de lei, cafeaua între 12 și 25 de lei, cartofi prăjiți la 16 de lei.

: berea între 12 și 20 de lei, hamsii la 29 de lei, cafeaua între 12 și 25 de lei, cartofi prăjiți la 16 de lei. Mangalia: berea între 14 și 15 lei, hamsii la 48 de lei, cafeaua între 14 și 35 de lei, cartofi prăjiți la 18 de lei.

Foto: Shutterstock.com

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