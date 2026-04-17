Anchetă după ce un bărbat din Timiș a anunțat că strânge bani pentru a îl asasina pe Nicușor Dan: „Fiecare leu contează”

Un bărbat din Timiș a anunțat într-o postare pe Facebook că strânge bani pentru a îl asasina pe președintele României. Polițiștii din Timiș au deschis o anchetă după postarea bărbatului, în care se arată că „fiecare leu contează”. Iată ce s-a întâmplat.

O postare a unui bărbat a atras atenția polițiștilor din Timiș, după ce acesta a spus că organizează o strângere de fonduri pentru asasinarea lui Nicușor Dan. El i-a îndemnat pe oameni să facă un bine țării și să doneze.

Mai mult, unii oameni au întrebat unde trebuie să doneze, în timp ce alții s-au arătat amuzați de postare, iar un altul a cerut numărului contului în care poate dona.

Postarea a stârnit reacții puternice pe Facebook, mai ales că au fost mai mulți oameni care au susținut postarea și chiar au cerut detalii despre contul în care pot dona. Autorul postării le-a răspuns acestora că revine cu detalii în curând.

În acest caz, Poliția s-a autosesizat și a pornit verificări pentru a identifica persoana care a publicat mesajul. Mai mult, oamenii legii analizează autenticitatea contului și contextul în care a fost făcută postarea pentru a stabili dacă este o glumă sau amenințarea este reală și trebuie luată în serios.

Momentan, ancheta este în desfășurare, iar polițiștii caută persoana care a postat anunțul pentru a putea fi audiat.

SPP, în alertă

Pentru că este vorba despre o amenințare la adresa șefului statului, Serviciul de Pază și Protecție a președintelui României s-a sesizat imediat.

În plus, instituițiile cu atribuții în domeniul securității au activat procedurile standard pentru astfel de situații. S-au luat măsuri suplimentare de protecție pentru șeful statului și familia acestuia.

Dispozitivele de pază au fost consolidate, iar la evenimentele publice, verificările s-au intensificat,

„Având în vedere imaginile apărute în spațiul public pe o rețea de socializare, în care un tânăr a postat că ar organiza o strângere de fonduri pentru asasinarea unui demnitar public, vă aducem la cunoștință că polițiștii IPJ Timiș s-au sesizat din oficiu și efectuează verificări în vederea stabilirii situației de fapt și luării măsurilor legale care se impun”, au transmis reprezentanții IPJ Timiș.

