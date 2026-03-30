Home > Știri > Ajutoarele one‑off pentru pensionarii cu venituri mici se amână. „Nu se pot acorda în aprilie!”

Raluca Vițu
.  Actualizat 30.03.2026, 10:37

Ajutoarele one‑off destinate pensionarilor cu venituri mici nu vor mai fi acordate în luna aprilie, a anunțat Ministerul Muncii. Deși plățile erau prevăzute în proiectul Legii Bugetului Asigurărilor Sociale pe 2026, contestarea actului normativ la Curtea Constituțională de către AUR a blocat temporar procedura. Ministerul condus de Florin Manole a precizat că ajutoarele vor fi achitate abia în luna mai.

Contestarea bugetului a întârziat plățile

Ministerul Muncii a explicat că ajutoarele one‑off nu pot fi acordate în aprilie din cauza sesizării depuse la CCR. „Având în vedere că actul normativ a fost contestat la Curtea Constituțională, CNPP apreciază că ajutoarele one‑off nu se pot acorda în luna aprilie, urmând să fie achitate în luna mai”, a transmis instituția.

Între timp, Curtea Constituțională a respins sesizările formulate de AUR atât la Legea Bugetului de Stat, cât și la Legea Bugetului Asigurărilor Sociale, însă procedurile administrative necesare pentru efectuarea plăților nu mai pot fi finalizate în timp util pentru luna aprilie

”Există posibilitatea amânării cu maxim o lună pentru ca acest ajutor să ajungă cu pensia de după Paște, nu cu cea înainte. Survine în urma atacării a AUR la CCR. Prima miza a fost sa avem acest sprijin, ne dorim sa fie înainte de Paște și Crăciun, dar chiar dacă vom întârzia puțin cu prima transă, sper să se înțeleagă că este o problem pe care nu o puteam gestiona altfel, bugetul a venit tarziu si atacul la CCR a tergirversat lucrurile”, a transmis ministrul Muncii, Florin Manole, la Romania TV.

Cine va beneficia de ajutoare și în ce cuantum

Ajutoarele one‑off sunt destinate pensionarilor cu pensii de până la 3000 de lei. Sumele vor fi diferențiate în funcție de nivelul pensiei: 1000 de lei pentru cei cu pensii sub 1500 de lei, 800 de lei pentru cei cu pensii între 1500 și 2000 de lei și 600 de lei pentru pensionarii cu venituri între 2000 și 3000 de lei. Ministerul estimează că aproximativ 2,8 milioane de persoane vor beneficia de aceste plăți, care vor fi acordate în două tranșe.

Pensiile, în schimb, vor fi plătite anticipat

Deși ajutoarele suplimentare au fost amânate, Ministerul Muncii a confirmat că pensiile vor fi plătite anticipat în aprilie, astfel încât beneficiarii să își primească banii înainte de Paște. „Dată fiind importanța acestei sărbători, toate pensiile care se achită prin intermediul factorilor poștali vor fi distribuite până la data de 9 aprilie, iar conturile bancare vor fi alimentate pe data de 8 aprilie”, a precizat instituția.

