Ce spune Ministerul Apărării de la Kiev despre presupusul atac al Ucrainei asupra unui depozit de carburanți din Rusia: „Nu confirm și nici nu infirm”

Forțele ucrainene au declarat vineri că două elicoptere militare ale Kievului au bombardat un depozit de carburanți din Rusia, iar Ministerul Apărării de la Kiev refuză să confirme acest lucru.

Armata Ucrainei ar fi bombardat un depozit de carburanți din zona localității Belgorod, Rusia. Dacă acest lucru este adevărat, ar fi primul atac aerian asupra Federației Ruse din istorie, potrivit Digi24.

Clipul cu recunoașterea atacului a fost inițial postat pe Twitter, pe pagina forțelor ucrainene. Ulterior, el a fost șters, iar oficialii ucraineni refuză să confirme implicarea în bombardament.

Ministerul Apărării din Ucraina a refuzat să comenteze acuzațiile. Purtătorul său de cuvânt, Oleksandr Motuzianik, a spus: „Nu confirm și nici nu infirm aceste acuzații”.

Belgorod este o localitate din Rusia, aflată la 30 de kilometri distanță de granița cu Ucraina. În dimineața zilei de vineri, un incendiu a izbucnit la un depozit de petrol din oraș. Guvernatorul rus al regiunii, Viaceslav Gladkov, a spus că rezervoarele de carburanți ar fi fost bombardate două elicoptere ucrainene, care zburau la o altitudine joasă.

„Un incendiu a izbucnit la un depozit de carburanți în urma unui atac aerian realizat de două elicoptere ucrainene, care au pătruns în teritoriul rus zburând la joasă altitudine”, a zis el, citat de Digi24.

Pe platformele de social media au apărut imagini cu elicopterele care zboară la altitudine joasă, despre care se spune că au atacat depozitele din Belgorod. Un utilizator Twitter a scris: „La unele lucruri te poți uita neîncetat: cum arde focul, cum curge apa, sau cum elicopterele ucrainene de luptă zboară în Belgorod, Rusia, pentru a distruge un depozit de carburanți”.

You can look at some things forever: how fire burns, water flows, and how Ukrainian combat helicopters fly in Russia in Belgorod to destroy an oil depot. #Ukraine #UkraineWar #Russia #Belgorod pic.twitter.com/MQexTghSNi