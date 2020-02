Filme cu rechini. Cele mai tari filme cu rechini din toate timpurile

Filmele cu rechini nu sunt pentru oricine, multe dintre ele conținând scene cu adevărat sângeroase. Totuși, fie că ești fan al acestor filme de groază cu rechini, fie că le preferi pe cele care pun mai degrabă accentul pe o poveste bine spusă, vei regăsi cu siguranță în acest top ceva pe placul tău:

Cele mai bune filme cu rechini

Jaws

Jaws – Fălci a fost și rămâne unul dintre cele mai bune filme cu rechini, dacă nu chiar numărul 1. Lansat pentru prima dată în 1975, a fost clasat pe locul 1 în top 100 cele mai înfricoșătoare scene din filme de groază. Bazat pe romanu cu același, Jaws este regizat de Steven Spielberg și fost premiat cu un Oscar și multe alte premii.

Deși bugetul pentru film a fost de doar 8,5 milioane de dolari, filmul a obținut 130 de milioane profit numai din închirierile de casete video în America de Nord. Acțiunea îl are în prim plan pe liderul insulei Amity, care încearcă să protejeze oamenii de atacurile unui rechin alb gigant. Filmul face parte dintr-o serie cu cinci părți, însă continuările acestuia nu s-au bucurat de același succes.

Deep Blue Sea

Unul dintre cele mai cunoscute filme cu rechini, Deep Blue Sea o are în prim plan pe Dr. Susan McAlester (Saffron Burrows). Acesta este pe cale să facă o descoperire absolut genială – soluția pentru regenerarea celulelor encefalice, dar și un tratament pentru vindecarea necruțătoarei boli Alzheimer. Pentru a-și testa ideile, Susan face experimente pe rechini, modificându-le succesiv structura ADN-ului. Așa se face că aceștia devin mai inteligenți, mai rapizi, mai periculoși. Până la urmă, rechinii cobai se transformă în monștri însetați de sânge și mai ales de răzbunare.

The Life Aquatic with Steve Zissou

Unul dintre cele mai bine cotate filme cu rechini, The Life Aquatic with Steve Zissou îi are în distribuțiepe Willem Dafoe, Jeff Goldblum, Michael Gambon, Noah Taylor. Acțiunea îl are în prim plan pe renumitul oceanograf Steve Zissou -Bill Murray – care pleacă împreună cu echipa sa într-o expediție pentru a vâna misteriosul Rechin Jaguar. În timpul expediției acestora suspansul și tensiunea ating cote maxime în timp ce se confruntă cu tot felul de complicații, inclusiv pirați și răpiri.

The Shallows

În filmul Din Adâncuri, așa cum a fost tradus în limba română, Nancy Adams (Blake Lively) face surfing pe o plajă pustie. Doar că acel loc se dovedeşte a fi zona de vânătoare a unui mare rechin alb. Unul dintre cele mai apreciate filme cu rechini, acesta arată lupta de supraviețuire a protagonistei care, deși se află foarte aproape de mal, va da testul suprem, pe viață și pe moarte.

The Old Man and the Sea

Considerat de asemenea unul dintre cele mai vechi filme cu rechini, The Old Man and the Sea este inspirat din nuvela omonimă a lui Ernest Hemingway. Este un film ce relatează povestea bătrânului pescar Santiago, care nu a mai reușit să prindă un pește de 84 de zile. Toată lumea îl consideră ghiniost. Până la urmă, Santiago se aventurează departe, în golf, și reușește să prindă în undița sa un peste-spadă uriaș. După o luptă de două zile pentru a-l putea trage în barcă, atunci când reușește este înconjurat de rechinii atrași de sângele peștelui capturat. De aici începe o adevărată aventură.

Open Water

Printre singurele filme cu rechini bazate pe fapte reale, Open Water îi are în prim plan pe Daniel și Susan, (Daniel Travis și Blanchard Ryan) scafandri de adâncime autorizați. Aceștia se îmbarca pe un vas local de scufundări pentru un tur subacvatic al recifului. Din cauza unei serii de neînțelegeri inofensive, cuplul este lăsat din greșeală în urmă, după 40 de minute de stat sub apa. De acolo urmează un adevărat calvar: înfrigurați, singuri și la kilometri întregi depărtare de țărm, cuplul este lăsat în voia valurilor, în ape pline de rechini.

Dark Tide

Filmul cu rechini Dark Tide o are în rolul principal pe pe Halle Berry. Deși era pasionată de studiul rechinilor și nu se dădea deoparte de la nimic, acesta renunță la pasiunea ei atunci când prietenul ei este ucis de un rechin alb. Doar că la un moment dat nu rezistă tentației și acceptă propunearea unui bogătaș de a-l duce în adâncuri, foarte aproape de rechini.

Red Water

Un alt film cu rechini cu multe momente de suspans este Red Water. Este povestea unui cuplu divorțat care face o ultimă încercare de a-și rezolva problemele.Cei doi sunt însoțiți de doi infractori, pe nume Ice și Jerry, care sunt convinși că o mare sumă de bani e ascunsă undeva, pe fundul râului. Dar, pe fundul apei nu se ascunde doar o comoară, ci și un rechin, care le va pune tuturor viață în pericol.

Shark Attack

Deși nu este unul dintre acele filme cu rechini foarte apreciate de critici, Shark Attack a fost apreciat de fanii genului, existând chiar și o a doua parte. Acțiunea are în prim plan o serie de atacuri ale rechinilor care terorizează locuitorii unui sat de pescari din Africa și gonește turiștii. Steven McRay, un biolog venit să cerceteze motivul atacurilor frecvente, îl regăsește în Africa pe fostul sau coleg și rival, Miles Craven, acum șeful unui institut de cercetări. Steven descoperă că atacurile rechinilor sunt cauzate de un experiment eșuat al lui Craven, care încercase să descopere un medicament pentru vindecarea cancerului.

Sharkwater, unul dintre cele mai apreciate filme documentar cu rechini

Sharkwater este un film documentar cu și despre rechini foarte popular. Rob Stewart vrea să demonteze ideile potrivit cărora rechinii sunt doar niște prădători însetați de sânge și dezvăluie rolul lor de piloni în evoluția marilor. Filmul se transformă într-o aventură incitantă și plină de revelații.



