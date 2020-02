Filme de groază memorabile. Top 20 de filme pe care să nu le ratezi

Filmele de groază nu sunt pe placul tuturor. Dar dacă tensiunea și adrenalina care vin odată cu aceste filme sunt ceea ce-ți dorești, mai jos ai un top cu cele mai bune filme de groază.

Cele mai tari filme de groază

Get Out

Chiar dacă nu este dintre acele filme de groază sângeroase, cu zombie, fantome sau alte creaturi înfricoșătoare, Get Out îți va face inima să bată foarte tare. Chris este un tânăr afro-american care este invitat la o reuniune de familie de iubita sa, iar acolo majoritatea celor care vin sunt persoane de culoare, spre deosebire de gazde. Când un alt tânăr de culoare îl avertizează că trebuie să scape de acolo cât mai repede cu putință, abia atunci începe Chris să-și pună întrebări serioase. Deși filmul nu pare de speriat la început, când realizezi ce se întâmplă cu adevărat cu tânărul, captiv în casa părinților iubitei sale, abia atunci vezi cu adevărat partea sinistră a filmului.

Don’t Breathe

Un alt film de groază fără demoni și fantome, Don’t Breathe are la bază povestea a trei adolescenți: Alex, Money și Rochy. Aceasta din urmă acceptă ideea prietenilor săi de a jefui casa unui bătrân orb, pentru că își dorește un trai decent, mai bun, pentru ea și sora sa. Insă odată ajunși în casa bătrânului, cei trei realizează că acesta nu e deloc inofensiv, așa cum au crezut, ba dimpotrivă. Adrenalina și tensiunea pe care le vei simți pe parcursul acestui film vor rămâne cu tine și după ce s-a încheiat.

Hereditary

Hereditary, lansat în 2018 a fost catalogat pe care criticii de film cel mai bun film de groază al ultimilor ani. Povestea filmului horror începe atunci când Ellen Graham moare, iar fiica sa începe să descopere tot mai multe secrete terifiante despre moștenirea familiei. Încet, încet, în timp ce avansează cu descoperirile, ea realizează că a moștenit și o soartă cu adevărat sinistră căreia trebuie să-i facă față cumva.

Evil Dead

Seria de trei episoade a comediei „Evil Dead” (1981, 1987, 1993) dă clasă şi astăzi filmelor de gen. Fără prea multe efecte speciale, pelicula a devenit un succes prin scenariul captivant şi datorită intrepretarilor memorabile pe care le fac actorii. De remarcat este Bruce Campbell, care apare în toată seria „Evil Dead”, film care i-a asigurat şi recunoaşterea în anii ’80. Cinci prieteni dornici de distracţie, Linda, Shelly, Cheryl, Scott şi Ashley merg la o cabană dintr-o pădure. În beci, Scott descoperă Necronomicon – Cartea Morţiilor, un pumnal antic şi o bandă de magnetofon care eliberează spirite rele.

A Clockwork Orange

A Clockwork Orange este văzut drept unul dintre cele mai scandaloase filme de groază din toate timpurile. Filmul „Portocala mecanică”, așa cum a fost tradus în limba română, a fost retras din cinematografele britanice, dar cu toate acestea scenele de o violență greu de privit de către cei sensibili au fost inspirație pentru câțiva criminali ajunși celebri.

Filme de groază cu zombi

Hellraiser

Tot din seria de filme horror ale anilor ’80, Hellraiser a fost atât de apreciat de public, încât a fost transformat într-o franciză. Filmul de debut al scenaristului Clive Barker, acesta spune o poveste monstruoasă despre atracție și adulter. Filmul este o combinație de scene cu zombie, sadomasochism și posesiuni, în prim plan aflându-se un demon cu adevărat sinistru.

Shaun of the Dead

După avalanşa filmelor cu zombi de la începutul anilor 2000, regizorul Edgar Wright vine cu o parodie excelentă despre poveştile cu oameni care se trezesc brusc din mormânt. Shaun of the Dead/Lupta cu zombi este unul dintre cele mai apreciate comedii de groază, care a reuşit să menţină din 2004, anul în care a fost lansat, în topul celor mai bune filme, fiind mereu un termen de comparaţie pentru peliculele de gen. Filmul combină foarte reuşit umorul britanic, ridicolul, suspansul generat de groază, chiar şi câteva scene de romantism, fiind până la urmă o satiră interesantă a lumii în care trăim.

Deşi întreg oraşul este cuprins de groază după invazia în masă de zombi, Shaun (Simon Pegg) şi cel mai bun prieten al sau, Ed (Nick Frost), nu realizează că ceva nu este în ordine. Fără slujbe şi fără un ţel în viaţă, spre disperarea celor apropiaţi, cei doi pierde-vară continuă să se uite ore în şir la televizor sau să se joace pe calculator. Abia într-un târziu se trezesc la realitate după ce sunt atacaţi în propria curte de zombi.

Us

Lansat în 2019, Noi – Us face parte din seria de filme de groază noi ce au înregistrat succese, atât din punct de vedere comercial, cât și din punct de vedere al criticilor. Acesta a fost apreciat și lăudat pentru scenariul și regia lui Peele, precum și pentru coloana sonoră și interpretarea lui Lupita Nyong’o. În rolurile principale joacă Lupita Nyong’o, Winston Duke, Shahadi Wright Joseph, Evan Alex, Elisabeth Moss și Tim Heidecker. Filmul prezintă o familie care se confruntă cu doppelgangeri (dubluri ale unor persoane vii) criminali cunoscuți sub numele de Tethered.

Filme de groază cu fantome

A Tale of Two Sisters

Este un thriller horror coreean despre care vei crede că pur și simplu se joacă cu mintea ta. A Tale of Two Sisters urmărește povestea unei tinere care a fost recent externată de la spitalul de psihiatrie. Ea se întoarce acasă cu sora ei, doar că realizează imediat că ceva nu este în regulă. Pe măsură ce însearcă să afle ce se întâmplă, acesta descoperă conexiunile întunecate dintre mama sa vitregă și fantomele care bântuie casa.

A Nightmare on Elm Street

Lansat în anii ’80 și considerat unul dintre cele mai înfricoșătoare filme de groază, A Nightmare on Elm Street are la bază povestea unor adolescenți care sunt deja terorizați în coșmarurile lor de fantoma unui criminal în serie numit Freddy Krueger. Clasat în top 100 Scariest Movie Moments, acesta a fost nominalizat, la momentul apariției, la premiul pentru cel mai bun film Horror.

Paranormal Activity

Paranormal Activity, unul dintre acele filme de groază care te face să-ți pui multe întrebări, a fost lansat în 2007. Potrivit producătorilor, multe dintre întâmplări au la bază fapte adevărate. Acțiunea și îi are în prim plan pe Katie și Michay, un cuplu de tineri bântuiți de o entitate necunoscută. Aceștia realizează tot mai des că se petrec evenimente ciudate în casa lor, însă nu pot să descopere despre ce este vorba. Pentru a reuși să vadă ce se întâmplă dincolo de aparențe, aceștia instalează camere în propria casă.

It: Chapter Two

Unul dintre cele mai noi și mediatizate filme de groază, It: Chapter Two a fost lansat în 2019 și este continuarea filmului din 2017 It: Chapter One, ambele bazate pe romanul din 1986 de Stephen King. Prietenii din primul film sunt adunați în Chapter Two, acțiunea desfășurându-se la 27 de ani de la evenimentele din prima parte. Dacă în prma parte personajele principale vânau clovnii ucigași de copii, în cea de-a doua parte, sunt urmăriți de fantomele trecutului.

Insidious

Insiduos este unul dintre filmele de groază cu încasări uriașe. Lansat în 2010 cu un buget de 1,5 milioane de dolari, acesta a înregistrat încasări de aproape 100 de milioane. Acțiunea are la bază povestea unui cuplu al cărui fiu ajunge într-o formă inexplicabilă de comă și ajunge să fie posedat de fantome dintr-o dimensiune astrală.

It Follows

It Follows nu se afă printre acele filme de groază cu acțiune clasică și previzibilă, deși este un film horror cu fantome. Jay, o tânără care iese la o întâlnire, ajunge să fie răpită de un tânăr ce-i spune o poveste pe care nu o crede deloc. El îi explică faptul că este posedat de o fantomă și singura modalitate prin care poate scăpa este să întrețină relații sexuale. Deși i se pare o prostie la început, JaY realizează în curând că este bântuită, iar marea ei provocare este să decidă dacă va trăi cu blestemul sau îl va da mai departe.

Filme de groază cu demoni

Annabelle Comes Home

Annabelle Comes Home este cel de-al treilea din seria de filme de groază Annabelle ce o au în prim plan pe sinistra și malefica păpușă cu nume omonim. De data aceasta, experții în demoni Ed și Lorraine Warren vor să o ducă pe Annabelle în camera sigilată de artefacte supranaturale din propria lor casă și să o închidă într-o cutie sfințită. Doar că lucrurile iau o întorsătură cu totul neașteptată și păpușa trezește celelalte spirite malefice din încăpere care încep să o bântuie pe fiica de 10 ani a soților Warren și pe prietenele acesteia.

The Autopsy of Jane Doe

Cei care apreciază genul de filme horror este imposibil să nu fi auzit măcar de filmul The Autopsy of Jane Doe. Acțiunea începe când un șerif descoperă corpul unei femei necunoscute îngropat în beciul unei familii care a fost ucise. Acesta vrea să afle cât mai multe și cât mai repede despre circumstanțele tragicului eveniment.

La morgă, Tommy Hilden și fiul său, care se întâmplă să îi fie și asistent, încep autopsia tinerei. Atmosfera devine cu adevărat scary, pentru că se dezlănțuie o noapte furtunoasă, iar cei doi realizează în timpul autopsiei că propriile vieți le sunt puse în pericol.

Filme de groază cu vampiri

Dracula

Romanul lui Bram Stocker a fost baza multor filme de groază cu vampiri, dar Dracula în regia lui Francis Ford Coppola este unul dintre cele mai reușite. Este drept că are și o distribuție de excepție, în rolurile principale fiind Gary Oldman, Winona Ryder și Anthony Hopkins. Coloana sonoră a filmului a fost compusă de Wojciech Kilar și conține melodia Love Song for a Vampire de Annie Lennox ca temă a genericului de final. Filmul a primit patru nominalizări la Oscar, dintre care trei au și fost câștigate. Și, printre alte multe premii primite, Dracula al lui Francis Ford Coppola a primit și un premiul Saturn acordat pentru cele mai bune filme horror.

Penny Dreadful

Penny Dreadful se numără, de asemenea printre cele mai bune filme cu vampiri care au ajuns pe micile ecrane din întreaga lume. Acesta prezintă unele dintre cele mai terifiante personaje ale literaturii universale, inclusiv pe cea a doctorului Frankenstein și monstrul creat de acesta. Toate aceste creaturi celebre și înfricoșătoare fac echipă pentru a opri forțele supranaturale să distrugă lumea, întreaga intrigă a seriei fiind plasată în Londra victoriană.

Priest

Priest este un film de groază cu vampiri în care omenirea este prezentată după secole de lupte crâncene împotriva hoardelor de vampiri. După ce au învins, oamenii s-au refugiat în fortărețe înconjurate cu ziduri înalte, sub protecția și conducerea bisericii, iar preoții antrenați pentru luptele sângeroase împotrivă vampirilor, au sfârșit prin a fi izolați. După ce are loc un nou atac al vampirilor, soldat cu răpirea unei tinere, Preotul, un veteran al războaielor cu vampiri pornește într-o cruciadă de salvare a feței, cu ajutorul prietenului acesteia, Hicks, un șerif și o fostă preoteasă cu abilități neobișnuite de luptă.



