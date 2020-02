Filme cu vampiri – Cele mai bune filme din toate timpurile

Cele mai bune filme cu vampiri și vârcolaci

Nosferatu – Simfonia Groazei

Unul dintre cele mai vechi filme cu vampiri, lansat în 1922 și devenit deja legendă, Nosferatu, eine Symphonie des Grauens nu poate lipsi dintr-un top cu filme cu vampiri. Dacă ești pasionat de acest gen, nu ai cum să ratezi una dintre primele pelicule pe această temă, chiar dacă este vorba despre un film mut. La momentul respectiv, pe seama. Chiar dacă tehnologia cinematografică nu se poate compara cu cea din prezent, cele trei personaje principale – Orlok, Hutter si Ellen – vor reuși să-ți capteze atenția. În vremea lansării filmului, actorul principal Max Schreck a devenit el însuși sursa unor legende care spuneau că chiar ar avea apucături de vampir. Bârfele aveau la bază faptul că nici măcar colegii nu l-ar fi văzut nemachiat în timpul filmărilor.

Dracula

Romanul lui Bram Stocker a fost baza multor filme cu vampiri, dar Dracula în regia lui Francis Ford Coppola este unul dintre cele mai reușite. Este drept că are și o distribuție de excepție, în rolurile principale fiind Gary Oldman, Winona Ryder și Anthony Hopkins. Coloana sonoră a filmului a fost compusă de Wojciech Kilar și conține melodia Love Song for a Vampire de Annie Lennox ca temă a genericului de final. Filmul a primit patru nominalizări la Oscar, dintre care trei au și fost câștigate. Și, printre alte multe premii primite, Dracula al lui Francis Ford Coppola a primit și un premiul Saturn acordat pentru cele mai bune filme horror.

True Blood

True Blood, aflat printre cele mai apreciate filme cu vampiri ale ultimilor ani, este bazat pe The Southern Vampire Mysteries, o serie de romane de Charlaine Harris. Acțiunea filmului pleacă de la descoperirea unui om de știință din Japonia, care a inventat sângele sintetic și care îi transformă peste noapte pe vampiri, monștrii legendari și înfricoșători, în cetățeni normali. Dar rămân în continuare blamați de societate. Totuși, chelnerița Sookie Stackhouse (Anna Paquin) știe exact ce înseamnă să fii un străin. Blestemată cu puterea de a asculta gândurile oamenilor, ea privește cu bunăvoință integrarea vampirilor, mai ales când vine vorba de Bill Compton (Stephen Moyer), un vampir atrăgător de 173 de ani care hoinărește prin lume. Sookie va fi atrasă într-o serie de mistere legate de sosirea lui Bill în Bon Temps, iar toleranța ei va fi pusă la încercare.

Interview with the Vampire

Considerat capadoperă în rândul filmelor cu vampiri, pelicula îi are în prim plan pe Louis și Lestat, doi vampiri diferiți de tot ceea ce știai până acum. Acestora li se alătură și Claudia, (Kirsten Dunst), o copilă nevinovată, dar a cărei transformare este șocantă. Cei trei trăiesc o perioadă împreună, dar după un timp Louis și Claudia încearcă să scape de Lestat, iar acțiunea ia cu totul altă întorsătură. Cinefilii, dar și criticii au apreciat faptul că filmul are personaje extrem de bine gândite și conturate.

Van Helsing

Unul dintre cele mai cunoscute filme cu vampiri, Van Helssing se bazează pe povestea celebrului vânător de vampiri Abraham von Helsing. Vanessa Helsing este o urmașă îndepărtată a acestuia și este readusă la viață. Primul lucru pe care frumoasa femeie ajunge să îl afle este acela că vampirii au ajuns că controleze întreaga lume. Vanessa este singura persoană din lume care are șansa să îi oprească pe vampiri să conducă planeta și să o distrugă bucată cu bucată și să ridice blestemul sumbru care fusese aruncat asupra familiei sale.

Penny Dreadful

Penny Dreadful se numără, de asemenea printre cele mai bune filme cu vampiri care au ajuns pe micile ecrane din întreaga lume. Acesta prezintă unele dintre cele mai terifiante personaje ale literaturii universale, inclusiv pe cea a doctorului Frankenstein și monstrul creat de acesta. Toate aceste creaturi celebre și înfricoșătoare fac echipă pentru a opri forțele supranaturale să distrugă lumea, întreaga intrigă a seriei fiind plasată în Londra victoriană.

The Strain

Deși nu se află printre cele mai populare filme cu vampiri, The Strain a primit aprecierile criticilor. Acțiunea pornește de la ideea unui virus care transformă oamenii în vampiri. Cel desemnat să investigheze problema și să oprească epidemia care amenință să cuprindă întreaga planetă este doctorul Ephraim Goodweather, conducătorul Centrului pentru Controlul Bolilor Canary Team din New York.

Priest

Priest este un film horror cu vampiri în care omenirea este prezentată după secole de lupte crâncene împotriva hoardelor de vampiri. După ce au învins, oamenii s-au refugiat în fortărețe înconjurate cu ziduri înalte, sub protecția și conducerea bisericii, iar preoții antrenați pentru luptele sângeroase împotrivă vampirilor, au sfârșit prin a fi izolați. După ce are loc un nou atac al vampirilor, soldat cu răpirea unei tinere, Preotul, un veteran al războaielor cu vampiri pornește într-o cruciadă de salvare a feței, cu ajutorul prietenului acesteia, Hicks, un șerif și o fostă preoteasă cu abilități neobișnuite de luptă.

Byzantium

Unul dintre cele mai vizionate filme cu vampiri, apreciat de iubitorii genului din întrega lume, le are în centrul acțiunii pe două vampirițe, mamă și fiică, femei ce sunt pe fugă de peste 200 de ani în speranța de a avea o viață normală. Cele două sunt întotdeauna în căutare de sânge proaspăt pentru a supraviețui, dar sunt atente să se ascundă de vampirii din “Frăție”. Chiar dacă ajung să se stabilească într-un orășel de la malul mării, sperând să-și ascundă urmele, cele două nu reușesc să scape de trecut, pentru că acesta le ajunge din urmă.

Underworld

Seria Underworld este formati din cinci filme cu vampiri și vârcolaci care prezintă veșnicul război dintre aceștia. Vârcolacii sunt întotdeauna pregătiți să își distrugă rivalii, dar nici vampirii nu se lasă mai prejos și caută mereu arme să îi atace. Pentru că a înregistrat un adevărat succes, Underworld a ajuns deja la cel de-al cincilea film din serie.

Cirque du Freak: The Vampire’s Assistant

Circul ororilor: asistentul vampirilor, așa cum a fost tradus în limba română este un film cu vampiri ce are la bază povestea unui adolescent, care încalcă, fără să vrea, armistițiul de 200 de ani dintre două facțiuni de vampiri. Deși era un puști normal, viața lui se schimbă complet odată cu salvarea celui mai bun prieten și devine o creatură a nopții.

Vampire Academy

Aflat în topul celor mai populare filme cu vampiri, Vampire Academy aduce în prim plan două tipuri diferite de vampiri: moroii și strigoii. Moroii sunt vampirii buni, care se află în strânsă legătură cu tainele magiei, iar strigoii sunt vampirii malefici. În rolul principal o vei putea urmări pe Rose Hathaway, o fată dhampir, mai exact, o specie creată dintr-un vampir și un om. Aceasta se antrenează intens la Academia Sf. Vladimir, pentru a deveni gardă de corp a prietenei sale, prințesa Lissa.

Filme de dragoste cu vampiri

Twilight

Twilight este unul dintre cele mai populare filme de dragoste cu adolescenți și vampiri. Acțiunea urmărește aventurile adolescentei Isabella – Bella -Swan, a cărei viață se schimbă total din momentul în care se mută în aparent banalul orășel Forks. Primul film din serie, apărut în 2008, a iscat o adevărată frenezie, iar încasările au depășit așteptările.

The Vampire Diaries

Tot din seria celor mai apreciate filme cu vampiri de dragoste, The Vampires Diares urmărește viața Elenei Gilbert , o liceană de 17 ani care se îndrăgostește de vampirul Ștefan Salvatore. În mod absolut fantastic, acesta are 162 de ani. Relația celor doi, pe cât de bizară, pe atât de puternică, se complică în momentul în care fratele lui Ștefan își face apariția. Cei doi se îndrăgostesc de aceeași fată, Elena fiind prinsă între ei. Serialul s-a bucurat de un succes răsunător și a născut un adevărat cult. Ba chiar s-a deschis și un restaurant ce poartă numele Mystic Grill și are meniul cu denumiri inspirate din acțiunea serialului.

Only lovers left alive

Unul dintre cele mai inedite filme cu vampiri, acesta îi aduce în prim plan pe cei mai cool vampiri pe care, probabil, i-ai văzut vreodată într-un film cu vampiri. Ei sunt Adam (Tom Hiddleston) un muzician underground deprimat și Eva (Tilda Swinton), o femeie care consideră nemurirea o binecuvântare. Cei doi se iubesc de secole, au fost martori la istoria omenirii și au cunoscut generații întregi de artiști. Deși nu poate fi catalogat drept un film horror, cu siguranță merită văzut.

Moonlight

Unul dintre cele mai apreciate filme cu vampiri de dragoste, Moonlight spune povestea neobisuita a unui vampir care lucrează că detectiv particular și se îndrăgostește de o muritoare. Mick St. John este un detectiv nemuritor, din Los Angeles, care încalcă regulile tradiționale ale speciei sale vampirice și își folosește inteligența și puterile supranaturale pentru a-i ajuta pe muritori. Mick, rămas veșnic la vârsta 30 de ani, este la fel de atrăgător și carismatic, ca și în ziua în care a fost transformat în vampir de propria soție. După ce se îndrăgostește, Mick descoperă misterele și plăcerile pe care o viață de muritor le poate oferi.

Îți recomandăm și:

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro