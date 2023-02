Aledaida, finalistă în selecția națională Eurovision 2023: „Am fost printre preferații publicului” / Exclusiv

Calificată în finala Selecţiei Naţionale Eurovision 2023 cu melodia „Bla Bla Bla”, Aledaida, Adela Purcel pe numele său real, ne-a vorbit despre experiența ei în cadrul celebrului concurs muzical. Deși s-a numărat printre preferații publicului anul acesta, ea nu a reușit să obțină totuși calificarea la Liverpool.

Cum a fost experiența Eurovision România pentru tine? Ai fost printre preferații publicului în acest an.

Experiența Eurovision a fost una surprinzătoare din multe puncte de vedere. Într-adevar am fost printre preferații publicului și am simțit asta din plin când am intrat pe scenă și lumea aclama numele meu. A fost un moment extraordinar, un moment la care orice artist visează.

Ești dezamăgită că nu ai reușit să ne reprezinți țara la Liverpool?

Nu pot spune că am fost dezamagită, dar nici nu pot spune că a fost ușor în momentul respectiv, dar în viață trebuie să știm atât cum să câștigăm, cât și cum să pierdem… Chiar și așa, nu cred că am avut neapărat de pierdut, ci doar de câștigat. Când urci pe scenă și oamenii îți aclamă numele și îți cântă melodia cred că ești câștigat deja, indiferent de rezultatul concursului.

Cum explici faptul că nu ai obținut cele mai multe voturi, în ciuda susținerii de care ai avut parte? Multă lume a remarcat că ai avut cei mai mulți susținători în sală și pe social media.

Nu am să dau un raspuns referitor la aspectul acesta, cred că pur și simplu așa a fost să fie și acesta nu a fost momentul meu, ci a lui Theodor, pentru care mă bucur fiindcă e un om talentat.

Ce părere ai despre Theodor și piesa câștigătoare, „D.G.T. (Off and on)”?

Theodor e o persoană pe care am remarcat-o de ceva vreme și îl știam ca fiind un om extrem de talentat și fain. El garantat e un artist care a venit cu un pachet complex, de la atitudine, la voce, la carismă, e un om care a muncit și își merită locul. Melodia nu știu dacă este cea mai potrivită alegere pentru Eurovision, dar el ca artist cu siguranță este.

Povestește-ne puțin despre tine, cum a apărut pasiunea ta pentru muzică și cum ai ajuns să te înscrii la Eurovision?

Pasiunea o am încă de mică. Începutul a fost de la o vârstă așa fragedă încât nici nu îmi mai amintesc. Mă știu ca având pasiunea pentru muzică dintotdeauna. În ceea ce privește înscrierea la Eurovision, aceasta a venit în urma dorinței mele, pe care o aveam încă din liceu.

Ai ascultat piesele calificate în finala de la Liverpool? Ai vreun artist preferat?

Le-am ascultat și pot spune că deja o am ca preferată pe Alessandra, reprezentata Norvegiei.

Ce urmează să faci acum? Intenționezi să te lansezi în industria muzicală din România?

În perioada urmatoare mă voi strădui să vin cu noutăți, cam atât va pot spune.

Foto – PR