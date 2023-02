Eurovision România 2023. Cine sunt finaliștii Selecției Naţionale

Finala Eurovision România 2023 va avea loc în data de 11 februarie 2023. Cei 12 finaliștii ai Selecției Naționale vor intrepreta live piesele lor muzicale, într-un spectacol organizat de Televiziunea Română. Câştigătorul va fi desemnat exclusiv prin votul publicului.

Cei 12 finaliștii Eurovision România 2023 au fost aleși de juriul Selecţiei Naţionale în luna decembrie. Finala va fi transmisă în direct şi în exclusivitate pe canalele TVR 1, TVR Internațional, pe platforma TVR+ şi pe conturile din rețelele de socializare ale TVR, sâmbătă, 11 februarie 2023, de la ora 21.00.

Votul publicului va desemna câștigătorul, fiecare melodie urmând să fie votată pe durata difuzării acesteia. Ocupantul primului loc şi piesa interpretată vor reprezenta România la concursul muzical Eurovision 2023.

Cine sunt finaliștii Eurovision România 2023

Finaliștii Eurovision România 2023 vor intra pe scenă în ordinea numerelor atribuite prin tragerea la sorţi. Iată cine sunt artiștii care au reușit să impresioneze juriul Selecţiei Naţionale.

1. Deiona, „Call on me”

3. Andrada Popa, „No time for me”

4. Ocean Drive, „Take you home”

8. Amia, „Puppet”

9. Andrei Duțu, „Statues”

10. Theodor Andrei, „D.G.T. (Off and on)”

16. Steven Roho x Gabriella x Formaţia Albatros , „Lele”

20. Aledaida, „Bla Bla Bla”

26. Adriana Moraru, „Faralaes”

29. Maryliss, „Hai vino”

32. JaxMan (Erin Dăneţ), „Bad&Cool”

35. Andreea D Folclor Orchestra, „Periniţa mea”



Componenţa juriului a fost formată din: Sebastian Ferenţ (Untold şi Neversea), Laura Coroianu (Emagic), Bogdan Stratulă (Urban Sunsets Radio), John Varbiu (Summer Well), Alin Vaida (Festivalul Jazz in the Park), Mihai Predescu, Şeful delegaţiei României pentru Eurovision 2023 și Remus Achim, regizorul proiectului ESC 2023.

Cine este Deiona, finalistă Eurovision România 2023

Deiona, pe numele ei real Andrea-Ioana Stoica, a împlinit de curând 17 ani. Este cea mai tânără participantă la Eurovision România 2023. A câștigat în 2018 Trofeul Festivalului Național „All for music”. Tot în 2018, a primit Marele Trofeu la Festivalul „Lumini Sonore” by Ozana Barabancea. A participat și la Vocea României Junior pe vremea când avea 11 ani. În afară de muzică, este pasionată de teatru și de medicină, potrivit Fanatik.ro.

În finala Selecției Naționale, aceasta va interpreta balada pop „Call on me”.

Cine este Andrada Popa

Andrada Popa, în vârstă de 25 de ani, a reprezentat România la Eurovision Junior în 2008, în Cipru. Are peste 30 de premii și trofee la festivaluri muzicale naționale și internaționale. A jucat timp de patru sezoane în serialul „Pariu cu Viața”. De asemenea, a mers în 3 turnee naționale alături de La La Band, Andrada s-a mutat apoi în Londra pentru a studia la Musical Theatre la London College of Music, potrivit Libertatea.

La Eurovision România 2023 va interpreta piesa „No time for me”.



Trupa Ocean Drive își face debutul în finala Eurovision România 2023

Trupa Ocean Drive a reușit se numără printre cei 12 finaliști ai Selecției Naționale cu prima piesă creată de ei. Trupa este formată din patru muzicieni de la Baia Mare, cu peste 12 ani de experiență fiecare, atât în industria muzicală națională, cât și în cea internațională. Condor Andrei-Glad, Dunca Alin-Mihai, Dragoș David-Andrei și Czol Laszlo sunt cei care vor intrepreta piesa pop funk „Take You Home”.

Cine este Amia

Amia, pe numele său real Maria-Alexia Troacă, are 19 ani. Tânăra a obținut Premiul I la Festivalul Național „Florentin Delmar” Focșani 2021, Grand Prix 2020 la Concursul Internațional „Good Vibes” by Adina Sim. Amia cântă de la vârsta de 5 ani, iar numele de scenă este o combinație a numelui ei, Alexia și Maria.

Mesajul piesei „Puppet”, pe care o va cânta pe scena Eurovision România 2023 este „să fii exact cum îți dorești tu și să arăți lumii cine ești tu, să nu-ți pese de părerile altora și să crezi cât mai mult în propria persoană”, așa cum a explicat tânăra pentru libertatea.ro.

Andrei Duțu a fost finalist la X Factor România 2021

Andrei Duțu are 28 de ani și este din București. Tânărul a trăit o perioadă la Londra, acolo unde a studiat muzica și a pus bazele trupei Unknown Chapters, care a debutat în 2020. A obținut diploma First Class Honours – Creative Musicianship – Vocals – Performance la University of West London, Londra (2016 – 2019) și diploma de merit Double grade Distinction Merit BTEC Level 3 – Music Diploma la Wigan and Leigh College (2014 – 2016), Awarded Student of the Year (2016).

A fost finalist (runner-up/locul 2) X Factor România, ediția a zecea, din 2021.

În finala Selecției Naționale va interpreta piesa „Statues”.

Cine este Theodor Andrei, finalist Eurovision România 2023

La doar 19 ani, Theodor Andrei este solist vocal, compozitor, textier, orchestrator și actor. Tânărul are peste 200 de premii la festivaluri naționale și internaționale de muzică. De asemenea, până în prezent a compus peste 100 de piese.

În anul 2022, a primit Premiul Myosotis pentru cea mai bună creație a unui cantautor, pentru piesa „Artist” (muzica și versuri Theodor Andrei) de pe albumul „FRAGIL”. Acesta deține și Marele Trofeu al Festivalului Mihaela Runceanu 2022 și Marele Trofeu al Festivalului Alexandria Pop Fest 2022.

Theodor Andrei, semifinalist al primului sezon Vocea României Junior (2017) și concurent până la faza bootcamp la X Factor România (2020), va participa la Eurovision România 2023 cu piesa „D.G.T. (Off and on)”.

Steven Roho x Gabriella x Formaţia Albatros

Steven Roho, pe numele său real Roșu Stefan Alexandru, este un fost sportiv pasionat de muzică. În urmă cu câțiva ani a devenit interpret, compozitor și producător. Din anul 2012 este component al formației Albatros. În anul 2018 a participat la X Factor România, unde a ajuns până în etapa de bootcamp.

Gabriela Lazăr, care are numele de scenă Gabriella, și-a făcut debutul pe scenă la 16 ani, în cadrul unui festival de teatru în limba franceză, la Douai. A fost concurentă la X Factor în anul 2015, unde a ajuns în etapa de bootcamp. Aceasta a cântat în deschidere pentru Rihanna, la Festivalul Neversea.

Trupa Albatros a fost înființată în 1990 și este una dintre cele mai longevive și apreciate formații muzicale din România.

Cine este Aledaida

Printre piesele care au ajuns în finala Eurovision România 2023 se numără și „Bla Bla Bla”, melodie interpretată de clujeanca Aledaida, pe numele său real Adela Mădălina. Tânăra are 24 de ani și este absolventă a Școlii Populare de Arte, specialitatea Canto Muzică Ușoară. În urmă cu un an, a lansat prima ei melodie, care a depășit 700.000 de vizualizări pe YouTube.

Adelaida descrie piesa pe care o va cânta în finala Selecției Naționale ca pe una dinamică și plină de energie. O melodie care te ridică în picioare să dansezi, potrivit monitorulcj.ro.

Cine este Adriana Moraru

Adriana Moraru este o româncă stabilită în Spania de 21 de ani. A început să cânte la vârsta de șase ani. A studiat solfegiul, vioara, pianul, canto clasic și multe altele. A participat la emisiunea „Ploaia de stele”, a câștigat distincții la mai multe festivaluri muzicale și la un concurs de karaoke național, la numai 14 ani.

Artista a povestit că a plecat în Spania cu mama ei, după ce părinții ei s-au despărțit. A lăsat în urmă tot și i-a fost greu la început pentru că nu mai făcea muzică. În România nu o mai are decât pe bunica sa.

„Mi-au murit foarte mulți din familie, unchi, tatăl, tot… O mai am pe bunica mea, care este din ce în ce mai în vârstă”, a povestit ea pentru fanatik.ro.

Adriana Moraru va participa la Eurovision România 2023 cu o piesă în limba spaniolă, „Faralaes”.

Cine este Maryliss. A participat la Vocea României în 2016

Maria-Eliza Avramescu, cu numele de scenă Maryliss, este din Timișoara și a absolvit Școala Populară de Arte, secția canto clasic și muzică ușoară, la o vârstă foarte fragedă. În 2016 a participat la Vocea României. A întors toate cele patru scaune și a ales să meargă în echipa lui Smiley. A fost eliminată din concurs în etapa knockout-urilor.

Maryliss va concura la Eurovision România 2023 cu piesa „Hai vino”.

Cine este JaxMan

JaxMan, pe numele său real Erin Dăneț, are 24 de ani și face muzică de la vârsta de 6 ani. A cântat mai întâi tobele, apoi la chitară. A descoperit că are o voce deosebită și a început să cânte într-un cor. A locuit o perioadă în Belgia, alături de părinții săi. S-a întors singur în România și a urmat cursurile Liceului de Muzică din Brașov, orașul lui natal. Pasionat de compoziție și producție muzicală, a reușit A să înființeze propriul lui studio.

Andreea D Folclor Orchestra, printre finaliștii Eurovision România 2023

Andreea D, pe numele său real Andreea Păduraru, este o artistă cunoscută pe plan internațional, care și-a început cariera solo în 2011. Piesele ei au strâns milioane de vizualizări pe YouTube. Colaborarea cu Sasha Lopez i-a adus numeroase premii internaționale. A primit și două discuri de aur pentru vânzările din Canada, Japonia și 75 de milioane de vizualizări pe YouTube. A lansat alături de DJ Sava două piese care s-au bucurat de succes.

În 2022, Andreea a pus bazele unui nou proiect. A început să cânte alături de Folclor Orchestra. Piesele lor inspirate din folclor sunt interpretate într-o manieră modernă.

Aceștia speră să reprezinte România la Eurovision 2023 cu piesa „Perinița mea”.

Competiţia internaţională de la Liverpool, respectiv semifinalele şi marea finală, vor avea loc în zilele de 9 şi 11 mai, respectiv 13 mai 2023.

Sursă foto: Facebook