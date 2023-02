Secretul Ancăi Țurcașiu. De ce pare artista bronzată tot timpul

Anca Țurcașiu a ajuns o adevărată bombă sexy după divorț, corp frumos sculptat, picioare lungi fără celulită, altă culoare la păr și un bronz care scoate totul în evidență.

Deși ai impresia că stă tot timpul la plăjă pe alte meleaguri, Anca Țurcașiu are multe angajamente, așa că fuge doar de două ori pe an într-un loc cu mult soare. De fapt, secretul ei e altul. Artista nu folosește după duș o cremă hidratantă, ci una autobronzantă.

Anca Țurcașiu a dat crema hidratantă pentru cea autobronzantă

“Mă întreabă lumea cum de sunt bronzată tot timpul. Am o vacanță pe an, iarna, în care mă bronzez și vara în România, la mare, unde lucrez. Stau la soare cu măsură, cu protecție, și folosesc după fiecare duș în loc de cremă hidratantă, cremă autobronzantă. Care este la fel de hidratantă și care întreține culoarea pielii pe tot parcursul anului. Ăsta e „secretul”. Încercați și voi!”, spune Anca Țurcașiu pe o rețea de socializare.

Anca Țurcașiu, vacanță în Thailanda

Solista fuge de fiecare dată în luna ianuarie la cădură, așa făcea și când era căsătorită, așa face și acum.

De această dată, Anca Țurcașiu a ales ca destinație Thailanda și a petrecut trei săptămâni acolo. “Am ales anul ăsta o altfel de vacanță. Trei săptămâni într-un apartament, ca și cum aș locui aici, și tot mi se pare puțin. Să mă gospodăresc cu hrana, cu transportul, cu toate. Vreau să trăiesc această experiență.

Pentru că mă gândesc foarte serios în viitor să elimin iernile din viața mea. Vom vedea ce va fi. Acum doar vreau să mă bucur de fiecare clipă”, spunea vedeta.

Cântăreața a renunțat la carne de ani buni

Anca Țurcașiu ține de câțiva ani un regim fără carne, iar astfel reușește să se mențină în formă.

„N-am fost o carnivoră de fel. Nu a avut legătură cu a fi mai sănătoasă sau a arăta într-un fel. Este un mod de viață această alimentație, dar eu nu dau sfaturi nimănui. Fiecare are anumite pofte, anumite plăceri. Mănânc din când în când pește. Mi-am dat seama că nu-mi place carnea și am renunțat la ea. „Mâncam doar ce puteam alege de pe masă, fără carne, pentru că nu-mi plăcea. Ulterior s-a dovedit că analizele mele erau foarte bune , am mers pe drumul ăsta și mă simt foarte bine”, spunea artista la Pro TV.

