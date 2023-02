Ce sfat are WRS pentru Theodor Andrei, reprezentantul României la Eurovision 2023. „E o presiune mare acolo” / Exclusiv

La un an de la participarea sa la Eurovision, am stat de vorbă cu WRS, artistul Andrei Ursu, despre experiența pe care a trăit-o în cadrul celebrului concurs muzical. Ce sfat i-ar da el lui Theodor Andrei, reprezentantul României din acest an, și cum i s-a schimbat viața după Eurovision, ne-a povestit în cadrul unui interviu exclusiv pentru Unica.ro.

Andrei, spune-ne, pentru început, dacă ai urmărit finala națională Eurovision 2023 și ce părere ai despre Theodor și piesa care ne va reprezenta anul acesta la Liverpool?

Am fost invitat să am un interval act la ediția de anul acesta și am urmărit din culise câteva numere. Despre piesă câștigătoare nu prea am ce comenta.

Dacă ar fi să îi oferi un sfat lui Theodor, din experiența ta de anul trecut, care ar fi acela?

Să se bucure de experiență și să învețe cât mai multe.

Pentru tine cum a fost experiența Eurovision? Ce ți-a plăcut cel mai mult și care au fost cele mai mari provocări?

Mi-a plăcut foarte mult să reprezint țara anul trecut, m-a bucurat faptul că am realizat că toți anii de experiență din spate s-au văzut și că nu am clacat. E o presiune mare acolo.

Tu ai avut un show spectaculos în cadrul ediției de anul trecut. Cât de mult crezi că contează și show-ul din spatele artistului de pe scenă?

Depinde de tipul de piesă pe care o cânți. În cazul stilului meu de muzică, EDM, contează mult show-ul pentru că e upbeat și se potrivește mult dans și culoare.

Te-ai mai vedea participând pe viitor la Eurovision?

Categoric.

Ce s-a întâmplat în viața ta după Eurovision 2022? Simți că te-a ajutat participarea la acest show?

Mi-a schimbat viața participarea de anul trecut și în mod cert a fost o rampă de lansare pentru proiectul meu.

Acum, la 30 de ani împliniți recent (La mulți ani!), ești unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România. Cum arată viitorul ideal pentru tine, din punct de vedere profesional?

Îmi doresc să îmi continui ascensiunea, să scriu muzică bună și să am cât mai multe concerte reușite.

Dar în plan personal? Spuneai, într-un interviu de anul trecut, că ai vrea să-ți faci o casă, că nu te împaci deloc cu viața la bloc, fiind crescut la țară. În continuare ai acest vis?

Da, e primul meu plan de om mare. Să îmi fac o casă la țară.

Cât de mult crezi că te-a schimbat celebritatea?

Nu m-a schimbat mult, în schimb mă simt mai responsabil.

Ce planuri ai pentru 2023?

Acum scriu la un album și pregătesc un concept interesant de show pentru vara asta.

