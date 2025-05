Cum îl caracterizează Liliana Grădinaru pe Nicușor Dan. Ce spune mama Mirabelei Grădinaru despre președintele ales: „E foarte bun”

Liliana Grădinaru, mama Mirabelei Grădinaru, l-a caracterizat pe ginerele ei cu puțin timp înainte ca acesta să fie ales președintele României. Invitată într-o emisiune la Antena 3, soacra lui Nicușor Dan a vorbit deschis despre acesta și a dezvăluit cum este noul șef al statului în spatele camerelor de filmat.

Liliana Grădinaru, totul despre Nicușor Dan

Mama Mirabelei Grădinaru este o femeie sinceră care nu s-a ferit să răspundă fără ocolișuri la întrebările care i-au fost puse despre ginerele ei.

„E pretențios la mâncare?”, a întrebat-o Mihai Gâdea pe Liliana Grădinaru.

„Nu este pretențios absolut deloc. Mănâncă ce i se dă. Este foarte econom. Mănâncă totul până la capăt. Niciodată nu vrea să aruncăm ceva”, a răspuns sincer Liliana Grădinaru.

Mihai Gădea a insistat: „Când soacra zice că e econom, vrea să spună că e zgârcit?”.

„Nu, nu, nu. Este econom. Mănâncă până la capăt, v-am spus. Tot ce este în frigider! Numai că nu are timp să mănânce prea mult acasă”, a precizat soacra lui Nicușor Dan.

Ce impresie i-a lăsat Nicușor Dan soacrei sale, la prima vedere

Liliana Grădinaru a dezvăluit și ce impresie i-a lăsat Nicușor Dan când l-a văzut pentru prima dată, în urmă cu 20 de ani.

„Când l-am văzut pe Nicușor Dan, să știți că mi-a plăcut foarte mult de el. Mi-a plăcut bunul-simț al lui, respectul pe care mi l-a acordat. Ce să vă spun? Îl consider băiatul meu. E foarte bun de președinte, dacă bunul Dumnezeu va decide să fie acolo, în fruntea țării, acolo va fi. Eu îi admir puterea, tenacitatea, perseverența. Are un mare rol și Dumnezeu”, a declarat soacra președintelui ales.

Soacra lui Nicușor Dan a vorbit și despre atacurile lansate în campania electorală împotriva ginerelui său. Aceasta a spus că are și defecte, dar mult mai multe calități.

„Când aud atâtea vorbe urâte îmi pare extrem de rău pentru că știu că nu sunt adevărate, sunt foarte multe minciuni. Să știți că nimeni nu e perfect, doar domnul Iisus Hristos a fost perfect. Are și el metehnele lui, dar are mai multe calități, calitățile pe care le are acoperă absolut toate defectele”, a mai spus Liliana Grădinaru.

Sursă foto: Captură video, Facebook

