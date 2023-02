Ce spune Mihai Trăistariu despre Finala Selecției Naționale Eurovision 2023: „E bine că nu mai sunt jurați!”

Mihai Trăistariu a făcut o serie de dezvăluiri interesante legate de Eurovision. Finala Selecției Eurovision 2023 va avea loc sâmbătă, pe 11 februarie, iar atunci se va afla cine va reprezenta România la marea competiție.

„Mi s-a părut o selecție interesantă!”

Mihai Trăistariu, fost participant la Eurovision, și câștigător al poziției 4, în 2016, cu piesa Tornero, a declarat într-un interviu că a ascultat piesele care vor participa la selecția de sâmbătă și că i se par interesante. Dar mai interesant i pare că doar publicul va putea vota un câștigător în marea finală.

“Le-am ascultat pe toate. Mi s-a părut o selecție interesantă. Eu urmăresc fenomenul și le ascult repede, repede. Când apar, le-am și ascultat. În prima fază mi-a plăcut ideea că nu mai e un juriu și că doar publicul va vota în finală. Pe mine mă încântă treaba aceasta.

Eu în 2006, la concursul internațional când am fost eu, a fost numai cu public și am luat locul al patrulea. La Luminița (n.r. – Anghel) a fost la fel. A fost numai cu public și a luat locul al treilea. Deci s-ar putea ca publicul să vadă altfel…”- a spus Trăistariu într-o conversație cu Jessie, și ea fostă paricipantă la Eurovision.

„Jurații sunt puțini părtinitori!”

Artistul a dezaprobat complet varianta ca votul final să fie al juraților, deoarece spune că există multe hibe în sistemul de jurizare.

“Jurații sunt puțini părtinitori. Sunt puțin… poate invidioși pe anumiți concurenți, își dau la gioale, poate au primit pile, poate au lucrat cu artiștii respectivi și le dau 12 puncte doar așa că au lucrat cu ei… Chestia cu juriul poate fi subiectivă. Eu spun cinstit. Am fost de două ori în juriul național și o dată în cel internațional. Și vreau să spun că de fiecare dată am primit telefon… Nu dau nume. Dar am primit de la colegi de breaslă. ‘Vezi că am și eu o piesă / Vezi că are cineva.. / Vezi, o intervenție.’

Mihai Trăistariu: „Juriile sunt corupte!”

Deci dacă eu am primit telefoane, crezi că ceilalți nu au primit niciodată? Toată lumea primește telefoane. Să nu îmi spună mie un jurat că nu a permit niciodată telefon. Nu știu dacă au primit vreo șpagă sau vreo sacoșă, că nu pot să-i acuz, dar telefon au primit.

Și atunci juriile sunt corupte, sunt prieteni între ei… Dau un exemplu – când vine Cristi Fagur, care e prieten cu Andrei Tudor. Și unul e în concurs, celălalt în juriu.. Ei sunt prieteni la cataramă, nu-și pot da la gioale, nu au cum” – a adăugat artistul.

Legat de o posibilă reîntoarcere a lui pe scena Eurovision, artistul a precizat că și-ar dori să mai încerce să se autodepășească. Trăistariu ar vrea să obține un punctaj mai bun față de cel din 2016, deși, atunci, reușita lui a fost o premieră în istorie concursului.

„Eu mă gândesc în fiecare an. Eu am participat de 11 ori la Eurovision. Chiar prin noiembrie am declarat asta, când anunțaseră ei noua ediție. Pentru că eu îmi doresc să mă autodepășesc. Eu am luat în 2006 locul 4, cel mai mare punctaj de până atunci, din istoria Eurovisionului.

Eu eram favorit și la nivel internațional, La casele de pariuri, de specialitate, eram favorit atunci. Dar am luat doar locul 4. De asta vreau să mă întorc. Nu știu de ce nu am putut mai mult, trebuia să cred mai mult în mine atunci…” – a adăugat artistul.

Foto – Facebook