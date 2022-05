Eda Marcus, adevărul despre scandalul de la Eurovision: „Nu au fost probleme tehnice, așa cum s-a spus. Suntem șase țări în această situație”

România este implicată într-un scandal cu privire la ediția Eurovision din 2022, după ce punctajul maxim acordat de juriul român a fost anulat de organizatorii competiției.

Mai mult, prezentatoarea TVR Eda Marcus a fost anunțată că nu va mai intra în live cu câteva momente înainte, fiind invocate „motive tehnice”, după cum a spus unul dintre prezentatorii competiției, Mika.

Juriul României hotărâse să ofere 12 puncte (adică punctajul maxim) Moldovei. Cu toate acestea, la televizor s-a anunțat că țara noastră a acordat punctajul cel mare Ucrainei. Invitată la emisiunea lui Cătălin Măruță, Eda Marcus a explicat ce s-a întâmplat de fapt.

„Ce trebuie să știe cei de acasă este că Eurovisionul se înregistrează șnur cu o seară înainte”, a zis ea la emisiune, citată de Playtech. „Acest lucru se datorează faptului că, în situația în care apare ceva neașteptat, să bage caseta. „Jurizarea se face în seara respectivă. Juriul desemnat de TVR s-a întrunit vineri seara și au votat concurenții. Se face un tabel, notele sunt urcate într-o platformă. Organizatorii aveau deja punctajul nostru de vineri seara, iar punctajul nostru era Moldova. 12 puncte ar fi mers către Moldova”.

Ea a adăugat apoi: „Eu vineri am stat la cadru de la început până la final. Am intrat, am repetat, am comunicat cu prezentatorii. Atunci nu se anunță notele reale, ele se trimit pe o platformă. Acest ranking a fost trimis imediat după spectacolul de vineri seara, nu le-a convenit probabil organizatorilor. Datele sunt puse pe o platformă, sunt procesate, și cu câteva minute înainte, cei de la EBU scot o foaie pe care eu trebuie să o arăt”.

Ea a povestit mai apoi cum România s-a trezit în poziția de a acorda 12 puncte Ucrainei, deși juriul hotărâse în prealabil să ofere acele puncte Moldovi. „Ce lucruri spun eu sunt dovedite”, a spus Eda Marcus. „Colega mea sună responsabilul. Vedeți că e o problemă, noi nu aveam rezultatele astea. S-a comunicat ceva evaziv și i s-a spus să facem așa.

Totodată, prezentatoarea TV a precizat că nu au existat probleme tehnice: „M-am trezit cu foaia în care scria că trimitem Ucrainei 12 puncte. Foaia ne-a fost trimisă nouă de la Împărăție, să o transmitem. Nu au fost probleme tehnice, așa cum s-a spus. Suntem șase țări în această situație, trei am fost pedepsite, pentru că nu ne-au lăsat să intrăm în direct”.

Eda Marcus și-a felicitat colegii care au reclamat situația, spunând: „Îi felicit pe colegii mei care au avut curajul să reclame aceasta situație, pentru că nu e corect. Am trăit șoc și groază”.

