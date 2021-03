Hilary Duff (33 de ani) a devenit mamă pentru a treia oară. Actrița a dat naștere celui de-al doilea copil alături de actualul partener de viață, muzicianul Matthew Koma (33 de ani). Perechea mai are împreună o fiică, Banks, în vârstă de 2 ani. Din primul mariaj cu fostul jucător de hochei Mike Comrie (40 de ani), Hilary mai are un fiu, Luca, în vârstă de 8 ani.

Hilary Duff a născut! Primele imagini cu bebelușul

Hilary a născut pe 24 martie 2021, acasă, în apă. „Mae James Bair – Te IUBIM, frumusețe 24.03.2021”, a scris actrița în dreptul unei imagini în care apare alături de toți cei trei copii ai ei și de Matthew. În fotografie, Hilary se află în piscina gonflabilă alături de Banks și Mae, timp în care fiul ei Luca și Matthew le sunt alături lângă piscină.

Au ținut sexul bebelușului secret până la naștere

Hilary și Matthew au ales să păstreze sexul bebelușului lor secret. „Pentru Banks am organizat o petrecere în timpul căreia am dezvăluit sexul ei. Este o amintire foarte frumoasă. Din păcate, în aceste vremuri o petrecere n-ar fi adecvată. Așa că am decis să facem totul mult mai interesant păstrând sexul secret până la naștere.

Avem prieteni care sunt nerăbdători să afle și prieteni pe care i-am enervat cu decizia noastră”, a declarat Hilary într-un interviu oferit recent. Din a doua categorie a făcut parte și fiul actriței. Luca și-a dorit ca bebelușul să fie băiat ca să poată împărți cu el jucăriile lui.

Hilary și Matthew formează un cuplu din anul 2017. Deși fiica lor s-a născut un an mai târziu, în octombrie 2018, perechea s-a logodit abia în 2019. În luna decembrie a aceluiași an și-au oficializat relația.

Prima fotografie cu Mae o găsiți mai jos!

La un moment dat, după ce Hilary și Matthew au fost pronunțați soț și soție, fiul actriței a luat microfonul și le-a mulțumit invitaților înainte de a striga: „Petrecere!”. „Toată lumea a izbucnit în râs și s-a bucurat de acel moment. Seara s-a mutat într-un alt cort pentru cină și dans, iar întreaga lume a părut să se distreze de minune”, a declarat o sursă.

„Întreaga seară a fost plină de râsete și bucurie.” Printre invitații cuplului s-au numărat Mandy Moore și soțul ei Taylor Goldsmith, precum și sora miresei, Haylie Duff.

