Reguli noi pentru înmormântarea persoanelor decedate de COVID-19

Reguli noi de înmormântare vor fi impuse în cazul persoanelor decedate din cauza COVID-19. Regulile vor fi implementate înaintea Paștelui. Schimbările au fost anunțate duminică, 28 martie 2021, de șeful Secretariatului de Stat pentru Culte, Victor Opaschi.

Reguli noi pentru înmormântarea persoanelor decedate din cauza COVID-19

Până acum, inclusiv la înmormântarea Corneliei Catangă, persoanele decedate din cauza infecției cu noul coronavirus au fost așezate în sicrie sigilate și înmormântate cu un număr limitat de persoane prezente.

Potrivit noilor reglementări, preotul va putea fi chemat la spital, iar persoana decedată va putea fi îmbrăcată înainte de înmormântare, în loc să fie pusă în saci de plastic. Sicriul va sta de asemenea în capelă, astfel respectându-se tradițiile specifice, arată declarațiile oferite de Victor Opaschi pentru Antena 3.

„Am găsit soluții optime și de completare a anexei ordinului Ministrului Sănătății. Așadar, se va putea face slujba de înmormântare în biserică, deși decedatul a murit de COVID-19. Sicriul se va putea depune în capelă”, a spus Victor Opaschi.

Actualele reguli în caz de deces din cauza COVID-19

La înmormântare pot participa doar rudele de grad 1-2 ale persoanei decedate de coronavirus, dacă nu prezintă simptome de coronavirus și dacă primesc acordul Direcției de Sănătate Publică și avizul centrelor județene/al municipiului București de coordonare și conducere a intervenției.

Decedatul va fi transportat de la spital la morgă în saci impermeabili dubli și închiși ermetic, pentru a preveni riscul răspândirii virusului. Înmormântarea va avea loc în cel mai scurt timp posibil cu sicriul sigilat.

În cazurile de suspiciune/confirmate cu noul coronavirus, familii pot cere autopsia victimei doar pe baza unei ordonanțe emise de organele de cercetare penală. Familia Corneliei Catangă ia în considerare posibilitatea exhumării, deoarece nu cred că artista a murit din cauza infecției COVID-19, relatează Kanal D.

Familia Corneliei Catangă nu crede că artista a avut COVID-19

Deși în presă s-a vehiculat că artista ar fi avut COVID-19, fostul ei partener de viață, Aurel Pădureanu, a negat informațiile. „Azi-noapte a ajuns la spital, a făcut stop cardio-respirator! Nu este COVID-19. Au băgat-o ăștia la COVID-19, că așa vor ei! Vor ei… ne-au nenorocit!”, a spus Aurel Pădureanu recent, potrivit Pro TV.

La înmormântarea artistei, bărbatul a mai spus: „Eu nu cred că treaba asta este pandemie. Mă simt extraordinar de bine, doar că mi-am dus la groapă omul de lângă mine. Nu am nimic altceva. Nu am avut nevoie de niciun sprijin financiar. Vreau să mulțumesc tuturor oamenilor care m-au ajutat. Acasă, la ora 2 jumătate, i-au făcut testul COVID și i-au zis că nu are.

După o oră și jumătate a intrat în stop cardio-respirator, la spital. Și după două ore mi s-a spus că a murit de COVID-19. Altceva nu știu, nu am ce să vă mai spun. Nu știu cum o să rezist fără ea. După 33 de ani, o să fie foarte greu… Era tovarășul meu de viață”.

