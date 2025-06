Dieta Nicoletei Luciu cu care a slăbit şapte kilograme în doar trei săptămâni. Transformare uluitoare pentru revenirea pe sticlă

După o lungă perioadă de absenţă, Nicoleta Luciu revine în lumina reflectoarelor complet transformată. Fosta divă a showbizului românesc, care a cucerit publicul cu aparițiile ei îndrăzneţe şi frumuseţea iconică, s-a retras pentru ani buni pentru a se dedica celor patru copii ai săi. Însă acum, la aproape 44 de ani, Nicoleta dovedește că nu a spus ultimul cuvânt. Cu o siluetă de invidiat și o atitudine fresh, vedeta este pregătită să reintre în forță în spațiul public, odată cu lansarea unui proiect inspirat chiar din viața ei personală.

A slăbit 7 kilograme în 3 săptămâni

Transformarea Nicoletei Luciu a fost posibilă datorită unei diete stricte pe care a adoptat-o la scurt timp după Paște. Vedeta a povestit că a trecut printr-o perioadă de răsfăț culinar, însă a simțit imediat nevoia de a-și curăța organismul.

„Începusem o cură de slăbire cu două săptămâni imediat după Paște. Eu am mai ținut perioade lungi în care am fost vegană și raw vegană. De Paște, însă, am poftit ca niciodată și am mâncat carne și ouă. Apoi, am simțit nevoia de o detoxifiere și m-am reapucat de alimentația vegană și raw vegană, chiar cu vreo două săptămâni înainte să vorbesc cu prietena mea”, a declarat Nicoleta Luciu pentru cancan.ro.

Regimul drastic care a funcționat

Rețeta succesului a constat într-un plan alimentar extrem de controlat și simplu. Nicoleta a apelat la alimente vegane, dar și la batoane nutritive, ceaiuri și multă apă.

„Reușisem să slăbesc deja 4 kilograme și eram atât de entuziasmată, încât am continuat. În următoarea săptămână am mai dat jos încă 3 kilograme. Practic, am slăbit 7 kilograme în trei săptămâni. Mi-am dat seama că trebuia neapărat să scap de aceste kilograme, pentru că pe cameră se vede tot”, a mai declarat vedeta pentru sursa menţionată anterior.

Mai are de dat jos încă 3-4 kilograme, însă e încrezătoare că va reuși.

„Am slăbit cu batoane, ceai verde, iar seara, în jur de ora 18.00, mâncam un singur baton, cu un pahar mare de apă. Ziua mai gustam, cel mult, un măr, o pară, o banană, niște nuci… și cam atât. Și am reușit incredibil de bine, exact ca în tinerețe”, a mai spus vedeta.

Revenirea Nicoletei Luciu: un podcast dedicat mamelor

Noua etapă din viața Nicoletei Luciu nu se rezumă doar la schimbarea fizică. Vedeta a lansat recent și un podcast dedicat mamelor, în care vrea să le ofere sprijin, inspirație și încredere femeilor care trec prin provocări asemănătoare.

„Eu am învățat foarte, foarte multe, de la mamele din jurul meu. Au fost o sursă de inspirație. Asta vrem să fim și noi cu acest proiect, o sursă de inspirație și de sprijin în același timp. Și foarte multe dintre femei trec prin multe, multe probleme. Toate mamele sunt niște eroine”, a spus Nicoleta Luciu.

„Vrem să construim o comunitate pentru femei”

Nicoleta nu vrea doar să fie o prezență media, ci și un sprijin real pentru femeile care au nevoie de validare, încurajare și empatie. Proiectul său este gândit ca o platformă de susținere emoțională și socială.

„Este extraordinar când sunt sprijinite și de tați, dar uneori ele duc tot greul singure. Noi vrem să fim un sprijin real, o comunitate în care femeile să simtă că nu sunt singure”, a mai spus vedeta.

Cu o voință de fier și o dorință clară de a se redescoperi, Nicoleta Luciu demonstrează că o mamă de patru copii poate reveni în forță în lumea showbizului, mai puternică și mai încrezătoare ca niciodată. Iar cu 7 kilograme în minus, o nouă misiune și proiecte fresh în derulare, se pare că începutul anului 2025 îi aparține.

