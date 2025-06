Magdalena Chihaia i-a dansat senzual lui Dinu Maxer la nuntă. Cum a arătat momentul

Magdalena Chihaia a reușit imposibilul la propria nuntă: să transforme un moment romantic într-un spectacol demn de marile scene de cabaret. Proaspăta soție a lui Dinu Maxer a dat tonul distracției într-un stil incendiar, care i-a luat prin surprindere până și pe cei mai pregătiți invitați. Dacă ceremonia religioasă a fost emoționantă, petrecerea de după a fost cu adevărat… altfel.

Magdalena Chihaia i-a dansat senzual lui Dinu Maxer la nuntă

După ce rochia de mireasă i-a dat bătăi de cap în timpul cununiei, Magdalena Chihaia a decis să facă o schimbare radicală pentru petrecerea de nuntă. A renunțat la eleganța clasică și a optat pentru o ținută și mai sexy. A fost momentul în care toți invitații și-au îndreptat atenția spre ringul de dans, pentru că mireasa a luat inițiativa și a creat o atmosferă incendiară.

Momentul culminant al serii a fost când Magdalena, însoțită de câteva dansatoare, l-a pus pe Dinu Maxer pe un scaun în mijlocul sălii. Apoi, a început să danseze senzual pe melodia celebrului musical „Moulin Rouge”. Mișcările sale au fost electrizante, pline de feminitate și control, iar energia transmisă a luat prin suprindere pe toată lumea.

Tot momentul a fost gândit ca un show bine regizat, cu coregrafie, costume și atitudine de superstar. Invitații au fost în extaz, iar Dinu Maxer – din scaunul central – a fost în mod evident cucerit pentru a mia oară. Reacția lui a spus tot: zâmbete, aplauze și un bărbat vizibil impresionat de gestul pasional al soției sale.

Cu toate că dansul a fost punctul culminant al petrecerii, emoțiile nu au lipsit nici din restul evenimentului. Înainte de show, cei doi și-au unit destinele într-o ceremonie religioasă plină de trăiri intense. Dinu Maxer a recunoscut că nu și-a putut stăpâni lacrimile în fața altarului, trăind un moment de împlinire absolută.

„Am plecat de mână și ne împlinim unul altuia multe dorințe”

La finalul slujbei religioase, Dinu Maxer a făcut o declarație profundă despre tot ceea ce simte pentru Magdalena.

„Eu am spus că nu o să am emoții și uite că nu am putut să citesc cuvântul Domnului decât cu lacrimi. Împlinit (n.r. – cum se simte după cununia religioasă). Este o ceremonie la care am visat toată viața, mulțumesc lui Dumnezeu că a scos-o pe Magda în drumul meu, în viața mea și ne-a unit. Am plecat de mână și ne împlinim unul altuia multe dorințe”, a spus Dinu Maxer pentru spynews.ro la finalul ceremoniei.

