Imagini de la nunta lui Dinu Maxer cu Magdalena Chihaia. Ce a păţit mireasa la ieşirea din biserică

Sâmbătă, 31 mai 2025, a fost ziua în care Dinu Maxer și aleasa inimii lui, Magdalena Chihaia, și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu. Ceremonia religioasă a avut loc la o biserică catolică din Snagov și s-a desfășurat într-un cadru discret, ferit de ochii curioșilor. Evenimentul a fost încărcat de emoție, iar cei doi miri au trăit fiecare clipă cu intensitate.

Dinu Maxer şi Magdalena Chihaia s-au căsătorit

Dinu Maxer şi Magdalena Chihaia s-au căsătorit, iar artistul a vorbit cu o emoție greu de descris, recunoscând că momentul cununiei religioase l-a copleșit complet. Deși inițial spunea că nu va avea emoții, artistul nu și-a putut stăpâni lacrimile în fața altarului.

„Este o ceremonie la care am visat toată viața, mulțumesc lui Dumnezeu că a scos-o pe Magda în drumul meu, în viața mea și ne-a unit”, a declarat Dinu Maxer după slujba religioasă, potrivit antena1.ro.

Dinu Maxer a mărturisit ulterior că a fost copleșit de intensitatea momentului și că abia a reușit să citească cuvântul Domnului.

„Eu am spus că nu o să am emoții și uite că nu am putut să citesc cuvântul Domnului decât cu lacrimi. Împlinit. Este o ceremonie la care am visat toată viața”, a spus artistul vizibil emoționat, potrivit sursei menţionate mai sus.

Cum a arătat rochia de mireasă a Magdalenei Chihaia

Toate privirile au fost ațintite spre mireasă! Magdalena Chihaia a optat pentru o rochie de mireasă semnată de designerul Florin Burescu, un model atipic și versatil, creat din materiale aduse special din Dubai. Ținuta a fost una spectaculoasă, cu o croială elegantă care i-a pus perfect în valoare silueta și o crăpătură adâncă pe picior care a întors capetele tuturor invitaților. Trena impunătoare a completat apariția de divă a Magdalenei.

„Și-a ales o rochie atipică, dar versatilă, rochie cu materiale aduse din Dubai. Prețul nu pot să-l spun, dar e un preț destul de piperat. Toate accesoriile pe care le-a ales pentru rochie sunt prețioase. Va avea mai multe rochii”, a spus Florin Burescu, conform spynews.ro.

Ce a păţit mireasa la ieşirea din biserică

Deși totul a fost organizat până la cel mai mic detaliu, natura a avut planurile ei. La ieșirea din biserică, vântul puternic i-a ridicat trena rochiei Magdalenei, lăsând la vedere mai mult decât și-ar fi dorit. Momentul a fost surprins prompt de paparazzi, transformându-se într-o scenă stânjenitoare. Din fericire, Dinu Maxer a intervenit imediat pentru a-i veni în ajutor, dovedind că este un adevărat cavaler.

Designerul Florin Burescu, prezent și el la ceremonie, a sărit alături de mire pentru a repara rapid situația. În ciuda acestui incident, mireasa a rămas zâmbitoare și a făcut față cu grație momentului neașteptat.

Peste 200 de invitați, atmosferă de vis și o petrecere de neuitat

După ceremonia religioasă, invitații s-au îndreptat spre locația aleasă pentru petrecerea de nuntă. Cuplul a organizat un eveniment intim, dar elegant, cu aproximativ 200 de invitați. Atmosfera a fost întreținută de nume cunoscute din industria muzicală, iar ringul de dans a fost plin până în zori.

Magdalena Chihaia a schimbat mai multe ținute de-a lungul petrecerii, toate semnate de același designer. Fiecare apariție a fost aplaudată de cei prezenți, iar Dinu Maxer nu și-a putut lua ochii de la soția lui.

