Artista Cornelia Catangă a murit în urma unui stop cardio-respirator, la vârsta de 63 de ani. Cântăreața a fost înmormântată sâmbătă, 27 martie 2021, în Cimitirul Ghencea 1.

Cornelia Catangă a fost înmormântată. Declarațiile îndurerate ale fiului și fostului soț

„Am vrut să o înmormântăm pe mama mâine [duminică, 28 martie 2021], dar nu s-a putut. Așa că suntem la groapă și într-o oră o înmormântăm. Ne-au dat-o în coșciug sigilată.

O înmormântăm fără coroane și flori. Acum i-am cumpărat o coroană. Atât are mama pe ultimul drum”, a spus Alexandru (24 de ani), fiul Corneliei Catangă, în exclusivitate pentru Impact.

La înmormântarea artistei a fost prezentă și verișoara ei, Dulca Bilciureasca. Aceasta consideră că mai bine ar fi stat acasă decât să meargă la spital. „Îi era frică de spital, mai bine stătea acasă.

Ea a știut că pleacă pe ultimul drum, mai bine murea acasă. Nu trebuia să ia salvarea să meargă la spital, nu mai avem încredere în nimic”, a spus verișoara Corneliei Catangă, pentru Impact.

Deși în presă s-a vehiculat că artista ar fi avut COVID-19, fostul ei partener de viață, Aurel Pădureanu, a negat informațiile. „Azi-noapte a ajuns la spital, a făcut stop cardio-respirator! Nu este COVID-19. Au băgat-o ăștia la COVID-19, că așa vor ei! Vor ei… ne-au nenorocit!”, a spus Aurel Pădureanu recent, potrivit Pro TV.

Citește și:

Povestea de viață a Corneliei Catangă. Prin ce drame a trecut cântăreața

Care a fost ultima dorință a Corneliei Catangă înainte de a muri

Mirabela Dauer, mesaj îndurerat după moartea Corneliei Catangă

Aurel Pădureanu: „Eu nu cred că treaba asta este pandemie”

„Eu nu cred că treaba asta este pandemie. Mă simt extraordinar de bine, doar că mi-am dus la groapă omul de lângă mine. Nu am nimic altceva. Nu am avut nevoie de niciun sprijin financiar. Vreau să mulțumesc tuturor oamenilor care m-au ajutat. Acasă, la ora 2 jumătate, i-au făcut testul COVID și i-au zis că nu are.

După o oră și jumătate a intrat în stop cardio-respirator, la spital. Și după două ore mi s-a spus că a murit de COVID-19. Altceva nu știu, nu am ce să vă mai spun. Nu știu cum o să rezist fără ea. După 33 de ani, o să fie foarte greu… Era tovarășul meu de viață”, a spus Aurel Pădureanu în lacrimi, potrivit Impact.

Cornelia declarase în trecut că ea și Aurel s-au despărțit. „Suntem despărțiți. El mi-a zis că sunt grasă, am dat cu telefonul de pământ, lucru care m-a deranjat enorm de mult. Dacă mai rămân așa de grasă, îmi fac operație.

Norocul lui Pădureanu e că acum n-am voie să fac anestezie, din cauza problemelor pe care le am”, dezvăluia artista în trecut, într-o emisiune TV. După despărțire, Cornelia și Aurel au continuat să locuiască împreună.

Foto: Libertatea.ro

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro