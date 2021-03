Artista Cornelia Catangă a murit la vârsta de 63 de ani, după ce a contractat noul coronavirus. Anunțul decesului a fost făcut de jurnalista Mara Bănică, pe pagina sa de Facebook. Conform jurnalistei, Cornelia Catangă, care era internată la Spitalul Universitar din Capitală, a făcut un stop cardio-respirator.

Povestea de viață a Corneliei Catangă. Prin ce drame a trecut cântăreața

Cornelia Catangă s-a născut în anul 1958, în satul Zeletin, județul Buzău, și a fost nepoata violonistei Maricica Catangă. Cântăreața a fost la un pas de moarte imediat după naștere. S-a născut prematur, la 7 luni, și cântărea doar 850 de grame.

Bunica și mătușa ei au crezut că s-a născut fără viață, așezând-o sub un pat din spital. „Eram vânătă din cap până în picioare, nu respiram. Sora mamei mele a spus că am fost aruncată sub patul în care era maică-mea.

Bunica mea mi-a spus că în momentul în care m-au luat într-o cârpă, m-au aruncat sub pat pentru că eram neagră, vânătă toată și nu respiram. Și au zis pe cine să salveze, pe maică-mea sau copilul”, declara Cornelia Catangă în trecut, în cadrul unei emisiuni de televiziune. Ulterior, familia și-a dat seama că trăia și a îngrijit-o.

În urmă cu câțiva ani, artista și-a pierdut locuința din Chitila, casă în cale locuia alături de soțul ei și fiul lor, Alexandru, în urma unei executări silite din cauza neachitării ratelor.

În anul 2020, din cauza restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus, Cornelia s-a confruntat cu o serie de probleme financiare. „Trăiesc din ajutorul fiului. Sunt disperată, dacă banca mi-a luat casa. Dacă i-aș fi dat în judecată, câștigam eu.

Am fost amenințată de la bancă. Eu nu am știut ce înseamnă chestia asta și decât să vină ei să mă dea afară, am plecat eu. Nu mi-a fost ușor. Fiul meu aduce bani în casă. Dar acum nu mai are nici el. Am vreo putere, ne crede cineva?”, a mărturisit cântăreața la Antena Stars, relatează Spynews.

Ulterior, artista s-a despărțit de soțul ei, Aurel Pădureanu. „Suntem despărțiți. El mi-a zis că sunt grasă, am dat cu telefonul de pământ, lucru care m-a deranjat enorm de mult. Dacă mai rămân așa de grasă, îmi fac operație.

Norocul lui Pădureanu e că acum n-am voie să fac anestezie, din cauza problemelor pe care le am”, a dezvăluit Cornelia Catangă în trecut, într-o emisiune TV. După despărțire, Cornelia și Aurel au continuat să locuiască împreună.

„Din păcate, Cornelia Catangă s-a prăpădit. Sunt împietrită, efectiv. Un stop cardio-respirator suprapus cu un COVID a răpus-o, acum o oră, la Spitalul Universitar din Capitală. Dumnezeu să o ierte!”, a scris Mara Bănică în mediul online. În vara anului 2019, artista a suferit un stop cardio-respirator și avea montat un stent la inimă.

Cum a reacționat Aurel Pădureanu după ce Cornelia Catangă a murit

„M-a sunat plângând, că a murit Cornelia. Nu mi-a venit să cred. Cu greu s-a liniștit și abia am putut să înțeleg ce s-a întâmplat. Mi-a povestit că îi era rău, că nu mai putea să respire și au chemat ambulanța.

La Spital i s-a făcut testul COVID, iar acesta a ieșit pozitiv. Medicii au vrut să o intubeze, dar Cornelia a făcut stop cardio-respirator. Nu a rezistat”, a mai spus Mara Bănică pentru Antena 3.

