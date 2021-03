Artista Cornelia Catangă a murit la vârsta de 63 de ani, după ce a contractat noul coronavirus. Anunțul decesului a fost făcut de jurnalista Mara Bănică, pe pagina sa de Facebook. Conform jurnalistei, Cornelia Catangă, care era internată la Spitalul Universitar din Capitală, a făcut un stop cardio-respirator.

Care a fost ultima dorință a Corneliei Catangă înainte de a muri

Cornelia Catangă și fostul ei partener de viață, Aurel Pădureanu, au împreună un fiu, Alexandru, în vârstă 24 de ani și stabilit în Statele Unite ale Americii. Ultima dorință a artistei era aceea de a-și vedea fiul căsătorit.

„Alexandru nu mai este împreună cu fata cu care era de un an și opt luni, și cu care trebuia să se căsătorească. Ea nu a vrut să își asume rolul de soție în România. A vrut să îl ia pe Alexandru în America mai devreme.

Au zis că pleacă după Revelion, apoi ea a zis că nu mai poate să stea. El nu mai vrea să vorbească cu ea, a blocat-o peste tot. Ea l-a mai căutat după Anul Nou”, spunea Cornelia Catangă în urmă cu ceva timp la Antena Stars, relatează Spynews.

Și-a dorit o fată

„Eu mi-am dorit foarte mult să am o fată, îmi doream cu orice preț o fată. Când eram însărcinată și m-am dus la ecograf, domnul doctor de la Spitalul Polizu mi-a spus că eu port în pântec o fată. Medicul a vrut ca eu să fiu liniștită înainte de naștere.

Eu am născut prin cezariană pe la ora 14, iar pe la 17, când m-am trezit din anestezie, a venit Pădureanu cu Alex în brațe. I-am zis: «Pleacă cu asta de aici! Ce ai făcut cu fata mea, mi-ai schimbat copilul».

Eu am crezut că Pădureanu mi-a schimbat copilul în maternitate. Medicii mi-au zis că e fată, dar el a venit cu un băiat. După acest episod, asistenta șefă a venit și mi-a spus adevărul. Ei m-au mințit pentru ca eu să nu ies din starea de confort”, a mai declarat Cornelia Catangă în trecut, potrivit Spynews.

„Din păcate, Cornelia Catangă s-a prăpădit. Sunt împietrită, efectiv. Un stop cardio-respirator suprapus cu un COVID a răpus-o, acum o oră, la Spitalul Universitar din Capitală. Dumnezeu să o ierte!”, a scris Mara Bănică în mediul online. În vara anului 2019, artista a suferit un stop cardio-respirator și avea montat un stent la inimă.

„Noi dormeam, era 4:45 și suna Catangă. Nu e un secret, că ea mă mai suna noaptea, că avea insomnie, era obișnuită cu viața de noapte. Am pus pe silențios telefonul și am avut, parcă, o presimțire. Am răspuns, era Aurel, care răcnea și îmi spunea: «Mara, a murit Cornelia». I-am zis: «Liniștește-te».

Se urcase în mașină, pleca spre casă, era cu Alexandru, cu nora, erau bulversați, șocați. Înțeleg că a avut virusul, că s-a tratat o perioadă acasă, nu a mai putut să respire, au chemat ieri salvarea, iar când au vrut să o intubeze, că nu mai respira, a făcut două stopuri cardiace”, a mai spus Mara Bănică la Antena Stars.

