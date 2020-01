Alimentele care te ajută să scapi de răceală, recomandate de medicul nutriționist

“Primul sfat este să adoptați o dietă variată și echilibrată, îmbogățită cu un aport mai mare de fructe și legume de sezon. De asemenea, foarte indicate sunt cerealele integrale, leguminoasele, nucile, alunele, semințele de dovleac, semințele de in, semințele de floarea soarelui, peștele gras, carnea gătită altfel decât prin prăjire, uleiul de măsline. În plus, nu uitați să consumați cât mai multe lichide!”, recomandă nutriționistul Gianluca Mech.

Mai mult decât atât, Gianluca Mech ne oferă o listă a nutrienților ce nu trebuie să lipsească din alimentație atunci când suntem expuși la gripă sau răceală.

“1. Alimentele bogate în vitamina C: citrice, kiwi, legume, în special din familia cruciferelor (varză, conopidă, broccoli) – sunt utile pentru a proteja celulele de oxidare, pentru a ajuta absorbția fierului și pentru a crește sistemul imunitar datorită acțiunii proprietăților antiinflamatorii;

Alimente bogate în sulf, capabile să inhibe dezvoltarea bacteriilor (usturoi, ceapă, legume din familia cruciferelor); Alimente bogate în beta-caroten (morcovi, dovleac, sfeclă, spanac), cu funcția de protecție a timusului, glanda implicată în capacitatea organismului de a se apăra; Vitamina D (pește gras, brânzeturi grase, ouă, ficat) – nivelul scăzut de vitamina D poate compromite sistemul imunitar și ne poate expune mai ușor la la răceli, gripă și alte infecții respiratorii; Zinc (pește, carne, ouă, cereale, leguminoase și fructe uscate) – contribuie la o funcționalitate îmbunătățită a sistemului imunitar; Condimente – majoritatea aromelor picante au o acțiune vasodilatatoare care favorizează transpirația și stabilizarea în consecință a temperaturii corpului. În special curry, curcuma, ardeiul și ardeiul iute sunt surse naturale de acid acetilsalicilic, un important ingredient activ antiinflamator; Probiotice (iaurt alb, kefir) și prebiotice (praz, cicoare, usturoi, alimente fermentate) – Lipsa de echilibru în flora bacteriană intestinală este responsabilă de modificările funcționale și de reducerea trofismului imun”, sunt vitaminele și nutrienții recomandați de specialist în această perioadă.

De asemenea, Gianluca Mech ne spune și ce tip de alimente trebuie să evităm atunci când suntem răciți pentru a nu ne înrăutăți starea de sănătate.

„Este necesar reduceți consumul de lapte, dulciuri, gustări sărate, alimente prăjite. În cazul vertijului, nu este recomandat să consumați deloc mâncare sau lichide până la trecerea crizei”, ne sfătuiește nutriționistul.

Gianluca Mech este unul dintre cei mai apreciați nutriționiști, la nivel internațional, sfaturile sale fiind urmate inclusiv de staruri precum Anastasia Soare, Sarah Ferguson, Ducesa de York, Ornela Mutti sau Silvio Berlusconi.

Gianluca a lansat anul trecut două campanii importante împotriva obezității, care trag un semnal de alarmă în ceea ce privește înmulțirea cazurilor în rândul copiilor și al adolescenților. Campania din Statele Unite ale Americii a fost lansată alături de Ivana Trump, iar în Europa alături de Ducesa de York, Sarah Ferguson.

Sursă foto: PR, 123rf.com

