Într-un interviu exclusiv oferit pentru ediția de octombrie a revistei Unica, Feli a zis că la un moment dat, crede că se va retrage din fața microfonului, pentru a se putea concentra mai mult pe partea de compoziție muzicală. Deși în acest moment nu simte această nevoie, a zis că nu poate prezice când se va întâmpla.

Feli are planuri de carieră care se extind însă dincolo de lumea artistică. Când am întrebat-o dacă încă își mai dorește să își deschidă o grădiniță doar a ei, așa cum a mai spus în trecut, răspunsul ei a fost „Bineînțeles!”.

„Este un vis pe care îl am de mică”, a explicat ea. „Ideea mi-a venit din dragostea pe care o am față de copii. Îmi amintesc că aveam 12 ani când am fost pentru prima dată babysitter. Am «crescut» o fetiță până la aproape 2 ani. Am suferit când părinții ei au decis să plece din țară. Ea încă e în inima mea un puiuț mic, deși azi joacă și ea un rol de soție.

Montaj video: Robert Hanciarec

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro