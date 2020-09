Feli și Cătălin sunt într-o relație de trei ani și au împreună o fetiță superbă, pe nume Nora Luna, care în noiembrie va împlini vârsta de doi ani. Cererea în căsătorie a lăsat-o pe Feli în lacrimi – ba mai mult, a fost atât de emoționată, încât Cătălin a trebuit să o ceară în căsătorie două ori.

Feli a fost cerută în căsătorie de două ori

„Cătălin într-o zi a spus entuziasmat că merge să își ridice un ceas pe care l-a comandat de ceva vreme”, a povestit Feli. „Mie mi se părea un pic ciudată atâta bucurie pentru un ceas. A zburat practic pe ușă în două secunde. S-a întors acasă, a pus o melodie a trupei Coldplay (preferații lui), a luat-o pe Nora Luna în brațe și a venit la mine, s-a pus în genunchi și m-a cerut de soție. Prima mea reacție a fost extreeeem de siropoasă! Cum vedeți cereri în căsătorie pe rețelele de socializare în care fetele plâng și tremură – așa am fost și eu! Doar că… am uitat să răspund, așa că a trebuit să mă mai ceară o dată. Practic am fost cerută de soție într un minut de două ori!”

Surprizele din revista Unica de octombrie nu se opresc aici

În Unica de octombrie vei găsi multe materiale exclusive pe care să le savurezi alături de o ceașcă de ceai sau cafea în zilele răcoroase de toamnă – interviurile cu vedete sunt doar vârful iceberg-ului.

Mihaela Rădulescu ne-a vorbit despre surprizele și provocările noului sezon din „Ferma”, dar și câteva lucruri indiscrete despre relația ei cu Felix. Și Horia Brenciu ne-a povestit despre cum este pentru el, un veritabil showman, viața departe de scenă – și unde își canalizează energia acum.

Și Oana Tache a stat de vorbă cu noi, oferindu-ne secrete din culisele vieții ei de mamă. Ea a devenit mamă în luna august și vorbește cu atât de multă iubire despre copilul ei, #rockstarkid Petru Lucas, încât nu ai mai vrea să te oprești din a o asculta.

Unica de octombrie îți aduce idei de vacanță și ponturi de sănătate

Tot în ediția de octombrie vei putea citi despre felul în care Lavinia Petre, prezentatoarea știrilor dimineții de la PRO TV, stabilește limitele în relația cu copiii ei – un material de neratat dacă ești genul de persoană care nu știe să spună „nu”.

Și pentru că ținem la sănătatea ta, doctorul Oana Cuzino a pregătit o listă cu cele mai frecvente afecțiuni ale femeilor în funcție de vârstă, alături de semnalele de alarmă la care trebuie să ții ochii deschiși. Sănătatea radiază însă din interior către exterior, așa că doctorul Mariana Sturza a explicat tot ce e de știut despre cocktailurile perfuzabile cu vitamine.

Iar dacă avem grijă de sănătatea noastră (dar și a celor din jur), putem să mergem și într-o scurtă vacanță. Desigur, vacanțele pe care le știam s-au schimbat – așa că este momentul potrivit pentru a descoperi și explora frumusețile subapreciate ale României.

În final, așa cum te-am obișnuit, ți-am pregătit nenumărate idei de fashion și beauty: de la genți și pantofi în vogă și până la produse vegane.

Numărul de octombrie al revistei Unica poate fi găsit la punctele de difuzare a presei începând cu 24 septembrie.

