Zanni, despre greutățile din copilărie: „Eram șapte copii în casă…”

Zanni, câștigătorul “Survivor România 2021” are o poveste de viață de-a dreptul impresionantă. Tânărul, în vârstă de 22 de ani, a vorbit în cadrul emsiunii “Teo Show” despre relația cu mama lui adoptive și despre problemele din copilărie.

„E mă certam foarte rău cu ea (n.r. – mama vitregă). De la o vârstă încolo eu am început să fiu foarte rebel, de pe la 10-11 ani. Din punctul de vedere de acum, văd că ea cumva nu avea cum să dezvolte sentimente pentru fiecare în parte, că eram 7 copii acolo, în casă. Așa că a trebuit să fie mai strictă cu noi, a trebuit să fie mai severă, mai drastică și lua decizii fără să gândească prea mult sau să simtă. Eu, când am ajuns acolo, a fost o competiție între toți din casa aia, mai ales între mine și fratele meu de care am spus că și-a luat viața acum câteva luni. Între mine și el era o competiție foarte mare. Care era cel mai iubit de mama, care făcea mai multă curățenie, cam astea erau chestiile pe care le făceam pentru ea. Ne punea să facem curățenie și care făcea mai multă curățenie, avea mai multă voie la calculator”, i-a mărturisit Zanni lui Teo Trandafir.

Zanni s-a confruntat în trecut și cu diverse probleme pe plan sentimental. Tânărul povestea, înainte de a pleca în Republica Dominică pentru a participa la show-ul “Survivor România 2021”, Z despre o dramă sentimentală care i-a marcat viața.

„Când m-am îndrăgostit la 17 ani, nu a fost reciproc. Am iubit-o, trei ani de zile am suferit după ea. Și-a bătut joc de mine. Mă duceam după ea, îi dădeam pastile la 1 noaptea pentru că o durea capul. Nu era RATB, mergeam pe jos multe stații. Și ea se dădea cu alții. Îi căram bagajele pe spatele meu iar ea se dădea cu alții. Eu sunt umil, i-am scris recent, după ce am ajuns cunoscut: Sunt în continuare îndrăgostit de tine. Vrei să-ți gătesc ceva?. Iar ea nu mi-a răspuns, mi-a dat block instant! Da, cred că și acum o iubesc”, spunea Zanni, în urmă cu câteva săptămâni, ]n cadrul emisiunii „BarOnline”, moderată de Pepe.

Foto – Facebook