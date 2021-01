Zanni de la Survivor România 2021 a vorbit despre drama care i-a marcat viața: „Am iubit-o, trei ani de zile am suferit după ea”

Zanni, pe numele său real Zannidache Hubert Edmond, în vârstă de 22 de ani, are o poveste de viață impresionată, demnă de un scenariu de film. A fost lăsat la orfelinat la o vârstă fragedă și a crescut în condiții greu de imaginat. A muncit din greu, fără să-și piardă speranță că într-o zi viața lui se va schimba. Iar întâlnirea cu Alex Velea, care l-a luat sub aripa sa, a fost șansa mult așteptată.

Alături de mentorul său, Zanni și-a făcut debutul în lumea muzicală. Apoi, a devenit și mai cunoscut odată cu participarea la show-ul culinar „Chefi la cuțite”.

Drama prin care a trecut Zanni de la Survivor România 2021

Înainte de a pleca în Republica Dominică pentru a se alătura echipei Faimoșilor la Survivor România 2021, Zanni a vorbit în cadrul emisiunii „BarOnline”, moderată de Pepe, despre o altă dramă care i-a marcat viața: suferința în dragoste.

„Când m-am îndrăgostit la 17 ani, nu a fost reciproc. Am iubit-o, trei ani de zile am suferit după ea. Și-a bătut joc de mine. Mă duceam după ea, îi dădeam pastile la 1 noaptea pentru că o durea capul. Nu era RATB, mergeam pe jos multe stații. Și ea se dădea cu alții. Îi căram bagajele pe spatele meu iar ea se dădea cu alții. Eu sunt umil, i-am scris recent, după ce am ajuns cunoscut: Sunt în continuare îndrăgostit de tine. Vrei să-ți gătesc ceva?. Iar ea nu mi-a răspuns, mi-a dat block instant! Da, cred că și acum o iubesc”, a mărturisit tânărul, potrivit cancan.ro.

În schimb, Zanni a reușit să cucerească publicul de la Kanal D. Acesta a fost votat jucătorul săptămânii în echipa Faimoșilor. Fanii îi admiră atât aptitudinile sportive, cât și felul lui sincer de a vorbi.

