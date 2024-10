Zanni, acuze dure la adresa lui Jador, cu privire la relația cu Oana Ciocan: „Mi-a zis cât ai hărțuit-o, lovit-o și cât ți-ai bătut joc de ea!”

Zanni, dublul câștigător „Survivor” România, a făcut o serie de declarații dure despre relația lui Jador cu Oana Ciocan. Artistul îl acuză pe manelist că ar fi fost violent cu iubita lui.

Jador și Oana Ciocan, o relație cu suișuri și coborâșuri

Jador și Oana Ciocan au început să devină un cuplu înainte de a participa la „Survivor All Stars”, iar în cadrul emisiunii, cântărețul a cerut-o în căsătorie. Acum câteva luni, Jador spunea că Oana s-a mutat la el la două zile după ce s-au cunoscut.

„De a doua zi de când am cunoscut-o. Din octombrie sau noiembrie. N-am mai scăpat de ea, pur și simplu. Bro, n-am scăpat de ea. O trimiteam acasă, în glumă. Îi ziceam: ”Du-te acasă, ce cauți pe capul meu aici? Vrei să mă îndrăgostesc? Ieși!” Dormea pe la studio după mine. Pur și simplu mi-a arătat o iubire pe care nimeni nu mi-a dat-o niciodată”, a precizat Jador în podcastul „Vorba lui Jorge”.



După „Survivor All Stars”, au apărut mai multe zvonuri spunându-se că relația începuse să scârțâie și chiar s-a speculat că Jador și Oana s-ar fi despărțit. În ciudat tuturor zvonurilor, nici unul dintre ei nu a vorbit despre ce s-a întâmplat cu adevărat în relația lor.

Recent, Jador a transmis un mesaj în mediul online în care spune că au „decis să ia o pauză” în ultima perioadă. Dar în tot acest timp, fosta Războinică a fost surprinsă în compania unui alt bărbat.



„Adevărul este ca noi am fost împreună în tot acest timp pentru ca am vrut să ne bucurăm de iubire doar noi! Dar de ceva timp am decis să luăm o pauză însă în această pauză ea și-a găsit pe altcineva. Am văzut-o chiar eu la masă cu un băiat! Dar cu toate astea vreau să știi ca inima mea bate doar pentru tine și chiar dacă sunt blocat peste tot sper să vezi postarea și să știi ca nu voi înceta să lupt pentru dragostea ta!” , este mesajul transmis de Jador pe pagina lui de Facebook.

Zanni, acuze dure la adresa lui Jador

Zanni, câștigătorul „Survivor All Stars” România 2024, dar și a ediției din 2021 a show-ului, nu s-a putut abține să nu comenteze mesajul manelistului. Acesta îl acuză pe Jador că ar fi fost violent cu Oana în timpul relației.

„Cele mai jegoase manipulări. Am vorbit cu Oana Ciocan și mi-a zis cât ai hărțuit-o, lovit-o și cât ți-ai bătut joc de ea. Șterge-ți d***u declarațiile astea din bot și marș la cerșit de atenție pe alte subiecte. Oana îmi este colegă de junglă și-mi permit să intervin, altfel ignoram. Ești un gunoi de om care, în timp ce vinde iluzia că și-a iubit nevasta, ea de fapt stătea cu ochii vineți de lacrimi legată de pat în casă. Lasă vrăjeala, că știm tot” , este răspunsul lui Zanni pentru Jador, care a șters comentariul de pe Facebook, la scurt timpă după ce a fost postat, potivit Protv.ro.

După acest episod, Zanni a explicat că o știe bine pe Oana de la Survivor și că ar fi auzit chiar de la Jador cum o tratează în relație. În plus, a mai precizat Zanni, și Oana i s-ar fi plâns de un comportament agresiv al manelistului.

”Eu o știu pe Oana de la Survivor. Jador ne povestea cum o tratează și cum o pune la cratiță. Îi plăcea că Oana nu comentează, iar el poate merge și la altele. El acest gen de femeie îl caută. Inclusiv Ștefania Stănilă a mers la Oana și a avertizat-o cu privire la Jador, sunt imagini la Survivor

Oana mi-a zis că el îi dădea palme, când se întorcea nervos de la alte femei. O ținea pe Oana doar să-i calce, să-i spele și pentru vizualizări. Când a văzut că nu mai face like-uri cu ea, voia să o dea afară din casă. El o dădea afară din casă, dar ei îi era rușine să se reîntoarcă la părinții ei, pentru că ei nu erau de acord cu relația lor. Ea nici nu avea voie să iasă din casă”, a declarat Zanni, pentru cancan.ro.

