Amna, criticată dur de colegul Zanni. Ce s-a întâmplat în echipa Faimoșilor la „Survivor România”

Amna din echipa Faimoșilor, de la „Survivor România” 2021, a fost intens criticată de Zanni, colegul său de echipă. Vedeta s-a simțit rău din punct de vedere fizic, iar colega sa, Elena Marin, chiar a încurajat-o să nu mai participe la probe dacă simte că nu poate concura.

Zanni s-a arătat deranjat de situație și a acuzat-o pe Amna că minte, doar ca să scape de munca din tabără.

„Femeile sunt puternice și am văzut acum. Nu am crezut. A tras Simona de lemnele alea, Elena, Nemeș, Majda, care are piciorul rupt. Bă, mă, scutești, nu există că e femeie.Fix asta e scuza ei, vai, am tensiune. Nu a pus mâna pe nimic și e degeaba și pe traseu.

Având în vedere că ea s-a dat bătută și la prima probă și la a doua. A zis că o să mă revanșez. A văzut că ne-am rupt cârca, nu a adus un lemn. Ea își lua tensiunea, săraca. Ce avea, vere, nu avea nimic. Amna e zero barat. Nu știe nimic, ea e ținută așa… Nu înțelege nimic, își dă cu pumnul în cap”, a spus artistul, potrivit wowbiz.ro.

Sursă foto: Instagram

