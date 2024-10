Când și cum a aflat Bianca Mitroi de la Insula Iubirii că Robert Braia i-a aruncat motanii de la balcon. Imagini cu cele două animăluţe: „Am fost sub şoc”

Bianca Mitroi și Robert Braia, protagoniștii unei povești de-a dreptul dramatice la „Insula Iubirii”, au ajuns rapid în atenţia publicului, din cauza unor controverse generate de relația lor tumultoasă. În timp ce au venit să-și testeze dragostea pe insula exotică din Thailanda, cei doi au dezvăluit o poveste cutremurătoare care a șocat atât publicul, cât și colegii lor de emisiune.

Când și cum a aflat Bianca Mitroi de la Insula Iubirii că Robert Braia i-a aruncat motanii de la balcon

Bianca Mitroi este o tânără de 27 de ani, cântăreață de muzică de petrecere și fostă profesoară la o școală populară de arte. Talentată și dedicată, concurenta de la „Insula Iubirii” avea un atașament profund față de cei doi motani ai săi, care îi ofereau alinare și bucurie. Pe de cealaltă parte, Robert Braia, în vârstă de 28 de ani, este cunoscut ca „un băiat de bani gata” din Craiova cu o afacere de succes în Craiova.

Cei doi au decis să participe la „Insula Iubirii”, după un an de relație, dorind să vadă dacă iubirea lor poate supraviețui provocărilor și tentațiilor. Însă, chiar înainte de plecarea lor spre Thailanda, Bianca a descoperit un adevăr terifiant despre partenerul ei.

O mare iubitoare de animale, Bianca Mitroi a avut doi motani care erau centrul universului său. Robert, însă, se simțea neglijat și enervat de atenția pe care Bianca o acorda felinelor. Astfel că tensiunea dintre ei a culminat cu o decizie revoltătoare din partea lui Robert.

Cu câteva zile înainte de Crăciun, motanii Biancăi au dispărut brusc. Inițial, Robert a susținut că pisicile au scăpat din apartament din cauza unei ferestre deschise accidental. În realitate, el a mărturisit ulterior că le-a speriat intenționat, iar acestea au căzut de la balcon. Unul dintre motani a fost găsit și recuperat, dar celălalt a dispărut în cartier. După ce l-a găsit, Robert a lăsat din nou fereastra deschisă și ambele pisici au dispărut definitiv.

În cadrul unui filmuleţ pe Tik Tok, după difuzarea detaliilor în cel de-al treilea episod „Insula Iubirii” pe 17 iulie 2024, pe Antena 1, Bianca Mitroi a dezvăluit când a descoperit adevărul. Potrivit spuselor brunetei, se pare că a aflat acţiunea terifiantă a partenerului său cu doar două zile înainte de plecarea lor spre Thailanda, când a avut acces la telefonul lui Robert.

Curioasă și îngrijorată, ea a găsit conversații incriminatoare în care Robert discuta cu un prieten despre planul său de a scăpa de pisici. Aceste mesaje, datând din septembrie, au dezvăluit intențiile sale reale și cinice.

„Am văzut conversația din septembrie, de acum 6 luni. A văzut cum eu vorbeam cu un prieten cum să scap de pisici. Eu regret acum că am făcut chestia asta, dar ea nu înțelege”, a mărturisit Robert în emisiune, încercând să justifice faptele sale.

Bianca Mitroi a intrat în depresie din cauza dispariţiei motanilor săi

Bianca Mitroi a trăit un coșmar după dispariția pisicilor. Înainte de a afla adevărul, ea a căutat neîncetat motanii, iar dispariția lor a aruncat-o într-o depresie profundă. Faptul că a descoperit adevărul chiar cu câteva zile înainte de a pleca în Thailandaa fost devastator. Cu toate acestea, ea nu a putut anula participarea la emisiune din cauza timpului scurt.

„Motanii mei au dispărut cu câteva zile înainte de Crăciun, iar emisiunea Insula Iubirii s-a filmat în luna februarie. În tot acest timp, eu i-am căutat neîncetat și credeți-mă că am făcut mai mult decât mi-a stat în putere să-i găsesc, iar activitatea mea muzicală a fost pusă total pe pauză. Nu am mâncat, nu am dormit, mi-am canalizat energia doar în această direcție”, a relatat Bianca pe rețelele de socializare.

După incident, Bianca fost nevoită să continue activităţile de zi cu zi, dar trauma pierderii motanilor a rămas adânc imprimată în sufletul ei. Ea a continuat să viseze la ei și să sufere zilnic, încercând să găsească un mod de a merge mai departe.

„Trauma mea nu se vindecă și nu se va vindeca niciodată. Au trecut aproximativ 8 luni de când eu nu-i mai am, îi visez în fiecare noapte, mă trezesc plângând și gândul meu este la ei în fiecare zi. Încerc, în schimb, să mă obișnuiesc cu lucrul acesta și să trăiesc în impunere. Vă mulțumesc încă o dată, sper că ați înțeles toate lucrurile acestea”, a mai spus Bianca Mitroi, pe contul ei de socializare.

Robert Braia, dosar penal pentru rănire cu intenţie a animalelor

Astăzi, 18 iulie 2024, poliţiştii din Dolj au anunțat că s-au autosesizat și au deschis un dosar penal pentru „rănirea cu intenţie a animalelor” după declarațiile făcute de Robert Braia, concurentul de la show-ul „Insula iubirii”, difuzat pe Antena 1.

Din primele cercetări, polițiștii au stabilit că, în anul 2023, un tânăr de 29 de ani, din Craiova, a aruncat de la etajul 1 al locuinței iubitei sale, de 28 de ani, din Bragadiru, județul Ilfov, cei doi motani, unul dintre aceștia suferind răni.

„Din primele cercetări, poliţiştii au stabilit că, în anul 2023, un tânăr de 29 de ani, din Craiova, ar fi aruncat de la etajul 1, al locuinţei iubitei sale, de 28 de ani, din Bragadiru, judeţul Ilfov, doi motani, unul din aceştia suferind răni.

Ulterior, în cursul aceluiaşi an, cel în cauză ar fi alungat animalele din locuinţa sa, din Craiova şi până în prezent acestea nu au mai fost găsite, aspecte prezentate de cei doi în cadrul unei emisiuni TV”, au transmis reprezentanţii IPJ Dolj, într-un comunicat, potrivit g4media.ro.

Sursa foto: A1 şi Facebook

