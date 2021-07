Dani Oțil: „Gravidele sunt eroi fără capă”. Ce experiment a făcut prezentatorul TV

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil urmează să devină părinți la începutul lunii septembrie. Prezentatorul TV a acceptat provocarea soției lui de a încerca să facă activitățile de zi cu zi ale unei gravide, în timp ce avea legat în dreptul abdomenului un pepepene care cântărea 11 kilograme. Cei doi au filmat experimentul și l-au publicat pe rețelele de socializare.

Dani Oțil: „Gravidele sunt eroi fără capă”

„Dedic acest filmuleț tuturor gravidelor care mă vor înțelege, dar și bărbaților care sunt tătici și care ar trebui să știe că orice vorbă aruncată din greșeală se poate întoarce împotriva lor. Am avut curajul și nesăbuința să-i zic Gabrielei că nu pare că are o burtă mare și grea. Și din acest motiv m-a pus să port un pepene toată ziua, la toate activitățile mele. Pepenele are aproximativ 11 kilograme. Astăzi va trebui să facem activitățile normale ale unei gravide”, a spus Dani Oțil.

View this post on Instagram A post shared by dani otil (@daniotil)

„Începem cu închisul pantalonilor. Este imposibil”, a fost prima observație a prezentatorului de la Neatza cu Răzvan și Dani.

Deși are o condiție fizică de invidiat, după ce a urcat scările, după ce s-a așezat în pat și apoi s-a ridicat, dar mai ales după ce s-a îmbrăcat și s-a chinuit să urce în mașină, Dani Oțil a concluzionat: „Gravidele sunt eroi fără capă”.

Sursă foto: Instagram