Lavinia Pîrva (36 de ani) și Ștefan Bănică Junior (53 de ani) s-au căsătorit în anul 2017, în Bulgaria. Perechea a avut alături doar câțiva membri ai familiei și cei mai apropiați prieteni. „Am descoperit în Bulgaria un loc de care m-am îndrăgostit și mi-am dorit să fac acest pas acolo. În Bulgaria sunt niște locuri extraordinare.

Ne-am dorit să facem acest lucru discret. Am avut alături de noi persoanele care ne iubesc cu adevărat. Cununia religioasă a fost făcută în România. Am avut și două domnișoare de onoare, prietenele mele. Nașii sunt buni prieteni, care nu sunt cunoscuți publicului, nu sunt artiști”, declara Lavinia Pîrva în 2018.

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Junior, fotografie rară din vacanță. Cum a fost surprins cuplul

Perechea a fost recent în vacanță în Mykonos, Grecia. Artista a publicat mai multe imagini de acolo, însă doar una alături de Ștefan. Cuplul este foarte discret când vine vorba despre relația lor.

„Așa da!; Sunteți frumoși!; Pereche de vis!; Doi frumoși!; Ce simpatici sunteți! Emanați un vibe mișto!”, au fost doar câteva dintre comentariile postării. Fotografia o găsiți în GALERIA FOTO de mai sus!

Cuplul are împreună un fiu, Alexandru, în vârstă de 2 ani. „[Alexandru] este genul de copil bombă cu ceas. O am pe mama alături. (…) În mare parte, de când s-a născut Alexandru, este alături de mine. Am timp să lucrez. Dar da, în mare parte stau cu el.

Nu vreau să pierd nimic. (…) Sunt într-o perioadă foarte frumoasă. Sunt foarte fericită cu Alexandru. (…) Ziua mă solicită foarte mult, dar îmi face plăcere pentru că intru cumva în lumea lui și mă simt extraordinar de bine. Mă inspiră foarte mult Alexandru”, mai spunea Lavinia în aprilie 2021, în emisiunea Vorbește Lumea.

Ștefan Bănică Jr. mai are doi copii, un fiu, Radu Ștefan (19 ani), din relația cu Camelia Constantinescu, și o fiică, Ana Violeta (13 ani), din mariajul cu Andreea Marin (46 de ani).

Lavinia și Ștefan s-au cunoscut în anul 2009, când artistul încă era căsătorit cu Andreea Marin, prin intermediul impresarului lor, Radu Groza. „Da, eu sunt vinovatul. Le-am făcut cunoștință, cred, prin 2009. A fost într-un club”, a spus Radu, potrivit Click!.

„Lavinia l-a apreciat foarte mult ca artist. M-a întrebat dacă putem merge în culise, ca să-i fac cunoștință cu el”, a mai explicat Radu Groza. „Eu și Lavinia gândim absolut la fel… Îmi place. Am o liniște pe care niciun ban din lume nu o cumpără. Copiii meu se înțeleg foarte bine cu ea”, declara Ștefan Bănică Jr. în trecut.

„Suntem foarte bine. Ce să spun, suntem bine chiar dacă nu apărem. Nu îmi place. Ce să vorbesc? Despre lucruri obișnuite din viața unui om? ”, a mai adăugat solistul atunci.

