La începutul anului acesta, artista Andreea Bălan (36 de ani) și actorul George Burcea (32 de ani) au confirmat că s-au separat. Fosta pereche are împreună două fiice, Ella Maya (4 ani) și Clara Maria (1 an).

În prezent, actorul formează un cuplu cu asistenta TV Viviana Sposub (22 ani). Cuplul s-a cunoscut în timpul competiției TV Ferma. Ulterior, George i-a cedat locul lui Vivianei, care urma să fie eliminată.

Viviana Sposub, noi declarații despre fiicele Andreei Bălan

Într-una dintre edițiile competiției TV, Viviana a vorbit despre fiicele lui George. Pentru că nu a respectat regulile unei sarcini, asistenta TV a primit o pedeapsă din partea Mihaelei Rădulescu.

A fost nevoită să vorbească 10 minute cu un buștean, ca și cum ar fi vorbit cu George Burcea. În timpul discuției, potrivit Libertatea, Viviana a mărturisit că ea crede că va avea un drum lung alături de iubitul ei, iar Andrei Stoica a intervenit:

„George este un băiat extraordinar, plus vine la pachet și cu copii. Nu trebuie să te mai chinui tu”. Viviana a completat: „Da, o să fiu mamă vitregă. Nu o să mă chinui eu să fac copii, am direct. Am două fetițe sănătoase, frumoase. Doamne, să trăiască!”.

În urmă cu câteva săptămâni, în timpul unei intervenții TV alături de actor, întrebată dacă o deranjează că George are copii, Viviana a răspuns: „Doamne, cum să mă deranjeze? Sunt doi copii foarte frumoși.

Sunt două fetițe extraordinare despre care George mi-a tot povestit și în timpul Fermei și după Fermă. Nu mă deranjează. Fiecare vine cu trecutul său”.

Viviana Sposub, fană trupa Andre

În timpul show-ului TV, Viviana a vorbit chiar și despre Andreea Bălan. „Mie nu îmi vine să cred că sunt cu tine aici. Aveam poster cu voi, iubeam trupa Andre de mică. Ba chiar am fost și la concert când ați venit la Botoșani, la noi, în Moldova”, i-a spus asistenta TV Andreei Antonescu, într-una dintre edițiile Ferma.

Ulterior, Viviana a reluat ideea. „Nu îmi vine să cred. Eu eram fan Andre. Vă iubeam pe amândouă. Aveam postere cu voi. Acum sunt cu fostul ei soț. Nu știu ce crede despre asta”, a mai spus Viviana. Asistenta TV a dezvăluit chiar că Andreea Bălan i-a întins mână în timpul respectivului concert.

„Eu eram cu mâinile pe sus, dar tu (n.r. – Andreea Antonescu) m-ai ignorat. Andreea Bălan m-a băgat în seamă atunci”, a mai adăugat Viviana, potrivit Diva Hair.

Foto: Instagram

