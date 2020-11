Ce frumoasă e cea mai mică soră a Lidiei Buble. Tânăra a împlinit 18 ani și a primit cel mai emoționant mesaj de la artistă

Știați că Lidia Buble (27 ani) nu este singură la părinți?

Îndrăgita artistă se trage dintr-o familie numeroasă și mai are acasă șase frați și patru surori.

Citește gratuit ediția de noiembrie a revistei Unica. O găsești AICI

VEZI GALERIA FOTO ( 6 )

Mezina familiei Buble, Lorena, a împlinit în urmă cu câteva zile vârsta de 18 ani, iar cu acest prilej, Lidia i-a făcut o surpriză și i-a transmis un mesaj emoționant

„21.11.2002 s-a născut cea mai frumoasă ființă creată de Dumnezeu. La muuulți ani binecuvântați, dragostea mea! Te iubesc cu o dragoste nemărginită”, a scris Lidia Buble pe Instagram, iar mesajul a ajuns imediat la inima sărbătoritei. „Mulțumesc din suflet. Și eu te iubesc atât de mult, dar nu există cuvinte să exprim cât. Promit că atunci când ajungem în cer o să caut acolo cuvintele”, a răspuns Lorena care, iată, este de acum majoră.

Surorile Lidiei sunt următoarele: Lorena Buble (18 ani), Diana Buble (22 ani), Estera Buble (29 de ani), Daniela Buble (37 de ani).

„Sunt al patrulea copil al familiei Buble. Asta e ordinea: Lorena, Diana, Elisei, eu, Estera, Daniel, Corneliu, Daniela, Simion, Beniamin, Iosif. Suntem 11 cu toţii, plus 22 de nepoţi şi 354 de verişori. Mama mi-a spus că i-a fost greu cu primii trei copii, pentru că apoi ne-am crescut unul pe celălalt. Ea nu a lucrat, s-a ocupat de noi, iar tata este preot. Am locuit într-un apartament cu patru camere, din Deva, cu paturi suprapuse şi am avut cea mai frumoasă copilărie. De Crăciun şi de Paşte era ceva de vis. Ne costumam în Iosif şi Maria, în magi, ne aduceam cadouri, iar noi, fetele, făceam prăjituri cu mama”, povestea Lidia, pentru Click!.

Sursa foto – Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro