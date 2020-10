Lidia Buble: „Da, am fost la Cornel Ilie acasă”

În ultima perioadă au apărut fel de fel de zvonuri cum că Lidia Buble și Cornel Ilie ar avea o idilă. Cei doi au lansat recent o piesă, iar fanii i-au cuplat fără să aștepte o confirmare din partea lor în acest sens. Dar se pare că între ei nu ar fi nimic mai mult în afară de o relație profesională. Cel puțin așa reiese din declarațiile lor.

Învitați la Teo Show, emisiune difuzată la Kanal D, Lidia Buble și Cornel Ilie au vorbit deschis despre noua piesă și despre filmările videoclipului în care cei doi apar în ipostaze tandre.

„Eu sunt foarte transparentă. (…) Nu este ca şi cum nu au fost şi alţi artişti cu care am avut proiecte şi despre care s-a scris şi s-a speculat. Avem o relaţie de prietenie, da. Am primit această piesă într-o zi pe What’s App. Trebuie să recunosc că m-am îndrăgostit de la primele acorduri de piesă. Trebuie să specific, iarăşi ne trezim cu tot felul de speculaţii. N-am avut răbdare să ajung la refren. I-am spus că-mi place şi mă bucur pentru că de mult timp ne doream să avem un proiect împreună. Văd că ne-a reuşit”, a mărturisit Lidia, la Teo în emisiune.

VEZI GALERIA FOTO ( 5 )

Videoclipul piesei a fost filmat în locuința lui Cornel Ilie, așadar artista a fost nevoită să meargă cu echipa ei la el acasă pentru filmări.

Citește gratuit ediția de octombrie a revistei Unica. O găsești AICI.

„Da, eu m-am dus la el acasă. Eu nevinovată m-am dus, ştii că sunt ascultătoare. M-am dus, s-a filmat clipul. Am avut o cameră pregătită unde eu şi echipa mea ne-am desfăşurat în toată splendoarea”, a adăugat artista.

„Ea a venit la mine, că s-a filmat la mine acasă, diminea am filmat, atunci se fac toate producţiile de filme. Restul trupei nu a fost de faţă. Am rămas doar eu, am fost doar noi doi”, a completat Cornel Ilie.

Sursa foto – Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro