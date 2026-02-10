Lidia Buble, replică după ce a apărut nemachiată și plină de semne și umflături pe față: „Sunt aici să fiu reală”

Lidia Buble și-a luat prin surprindere fanii când s-a afișat nemachiată și cu fața umflată. Cântăreața tocmai ieșise de la un tratament de înfrumusețare și le-a arătat urmăritorilor felul în care i se prezintă tenul. Dacă unii fani au felicitat-o pentru naturalețe, alții au criticat-o dur, însă artista le-a dat acum un răspuns pe măsură.

Lidia Buble, mesaj pentru cei care au criticat-o

Lidia Buble s-a afișat zilele trecute fără machiaj și cu fața inflamată în urma unui tratament cosmetic. Ea a afișat un ten pe care se puteau vedea urmele unei proceduri destul de dureroase. Fanii au reacționat imediat și în timp ce mulți au felicitat-o pentru curajul de a se expune și în astfel de situații, alții au ținut să îi spună că este urâtă, că are nasul mare și multe alte jigniri.

Citește și: Lidia Buble și-a speriat fanii. Artista a apărut în public cu fața inflamată: „Zici că mă transform într-o reptilă”

Cântăreața a reacționat și le-a dat replica celor care au avut de comentat cu privire la aspectul ei fizic. Lidia Buble a spus că vrea să fie reală și autentică, nu să impresioneze oamenii.

„Eu nu sunt aici ca să arăt „corect”. Sunt aici ca să fiu reală. Preocuparea mea numărul unu nu e să fiu frumoasă, ci să fiu reală, autentică, deșteaptă, să cresc, să creez și să las ceva în urmă. Așa cum spunea Coco Chanel: ‘Frumusețea începe în momentul în care decizi să fii tu însăți’”, a scris Lidia Buble, pe Instagram.

Ce spune despre standardele de frumusețe

Artista e convinsă că nu e singura care primește astfel de comentarii și a vorbit despre standardele impuse de societate.

Citește și: Lidia Buble, ținta bullying-ului la începutul carierei: „M-am izbit de tot felul de comentarii legate de nas, kilograme!” Ce rutină o ajută acum să arate spectaculos

Ea a spus că vrea să arate lucrurile exact așa cum sunt în viața reală și îndeamnă oamenii să se concentreze pe lucrurile cu adevărat importante.

„De-a lungul anilor, am observat cât de mult standardele impuse de societate continuă să dicteze ce e „frumos” și ce nu. E trist, pentru că adevărata frumusețe nu stă în cum arătăm, ci în cum trăim, cum ne purtăm cu ceilalți și ce valori lăsăm în urmă.

Sunt sigură că nu doar eu primesc mesaje sau critici legate de modul în care arăt. De aceea, vreau să încurajez normalizarea a ceea ce este real, natural și frumos cu adevărat și să ne concentrăm pe ceea ce contează în viață: pasiunea, curajul, autenticitatea și bunătatea. Suntem cu toții diferiți și exact asta ne face unici”, a mai scris cântăreața, pe Instagram.

Urmărește-ne pe Google News