Cornel Ilie (44 ani) și Lidia Buble (27 ani) au lansat, de curând, o piesă nouă, intitulată „Vino, du-te”. De când cu această colaborare muzicală, dar și datorită videoclipului ce spune drama a doi îndrăgostiți, personajele fiind interpretate chiar de cei doi artiști, lumea a început să se gândească serios că între Cornel Ilie și Lidia Buble ar fi ceva mai mult decât o relație strict profesională. Solistul trupei Vunk a și divorțat recent, iar Lidia Buble nu se află în nicio relație, așadar nu ar fi exclus ca între cei doi să se înfiripe o poveste de dragoste.

Citește gratuit ediția de octombrie a revistei Unica. O găsești AICI.

Vedetele nu au confirmat dar nici nu au negat zvonurile cum că s-ar fi cuplat, însă postează pe rețelele de socialziare fel de fel de mesaje care-i pun pe curioși pe gânduri. De exemplu, Cornel Ilie a publicat pe pagina sa de Instagram câteva cuvinte care pot fi interpretate în diferite moduri: „Nu există ‘timpul potrivit’, există doar timp și ceea ce alegi să faci cu el.”

VEZI GALERIA FOTO ( 6 )

Să fie oare aceasta o confirmare a zvonurilor legate de relația dintre el și Buble?

La începutul lunii septembrie, Cornel Ilie și-a anunțat divorțul de soție printr-o postare pe rețelele de socializare:

„De-a lungul timpului oamenii au făcut ca termenul divorț să capete un aer distructiv, fatalist, așa că o să formulez altfel: eu și cu Eliza nu mai suntem un cuplu. Am învățat foarte multe împreună unul de la altul, am învățat și mai multe despre noi înșine și, mai ales, despre viață. Am devenit mai puternici și mai curajoși unul prin celălalt. Vom continua să ne creștem copiii cu aceeași dragoste și grijă, arătându-le toate frumusețile vieții, bunătatea față de ceilalți și învățându-i curajul de a face alegerile importante, la timpul lor. Ne vom ajuta mereu, rămânem aceiași prieteni buni, dar și aceleași persoane discrete cu viața lor personală. Astfel că aceasta este singura dată când vom spune ceva despre acest subiect. Vă mulțumim că înțelegeți această alegere. Există dragoste după iubire” – le-a transmis artistul fanilor săi.

Surse foto – Facebook/captură YouTube

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro