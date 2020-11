Invitată în platoul emisiunii Vorbește Lumea, actrița Vichi Răileanu a vorbit despre divorțul de soțul ei, actorul Conrad Mericoffer. Fostul cuplu are împreună un fiu, Carol, în vârstă de 5 ani și jumătate.

Vichi Răileanu, despre divorț: „N-am reușit să trecem peste anumite momente”

„Între noi erau niște lucruri nevorbite pe care noi nu știam cum să le punem pe masă. N-am reușit niciodată să avem încredere totală unul în celălalt. N-am reușit să trecem peste anumite momente din timpul relației. (…)

Eu am luat decizia. Mi-am propus cumva să mă vindec. (…) Habar nu aveam cine sunt. Eu nu vreau, și am tot spus, nu vreau să spun că el a fost mai mult de vină decât mine. Amândoi am făcut greșelile noastre. Amândoi am făcut bine, am avut momente bune.

Anul trecut ajunsesem într-un punct în care nu mai aveam resurse. Am considerat că am făcut tot ce am putut posibil ca să fac relația să funcționeze. Asta i-am spus și lui atunci. (…)

A acceptat [decizia], dar cu greu, ceea ce este absolut normal. (…) E normal să nu poți să ai empatie și înțelegere în momentul acela. (…) Acum am ajuns la o relație minunată. Totul se reduce la Carol. Discutăm absolut orice.

Și Carol mai are momente în care nu înțelege și îi este greu să accepte. În momentele alea încercăm să-l facem să înțeleagă că noi trei, indiferent de ce se va întâmpla, indiferent de oricine va mai apărea în viața noastră, noi trei vom fi mereu o familie”, a declarat actrița.

Vichi Răileanu: „Am făcut tot posibilul să meargă”

„Eu luasem decizia asta [de a divorța] ca să mă găsesc pe mine. De anul trecut niciodată nu am dat un pas înapoi. (…) Dacă nu aș fi fost conștientă că am făcut tot posibilul să meargă, sunt sigură că aș fi avut regrete”, a mai spus.

Întrebată de Adela Popescu dacă este pregătită pentru o nouă relație, actrița a completat: „Mie îmi place să iubesc. Îmi place să fiu îndrăgostită. (…)

Am ajuns [însă] într-un punct atât de sănătos cu mine încât îmi place atât de tare să fiu singură. Mai vreau să mă bălăcesc puțin în asta”.

