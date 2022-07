Mihai Constantinescu s-a stins din viață pe 29 noiembrie 2019, la vârsta de 73 de ani. Văduva lui, Simona Constantinescu, a făcut o serie de declarații emoționante la aproape 3 ani de la decesul artistului.

Văduva lui Mihai Constantinescu, declarații emoționante la aproape 3 ani de la decesul artistului

„Locuiesc în casa noastră în continuare. N-am nicio problemă, nu mi-e frică. Chiar dacă aș auzi ceva, m-aș bucura, aș crede că este el. Căsuța noastră a rămas la fel. Nu am schimbat nimic. Am o pisicuță, pisicuța noastră, cu ea îmi împart orele de odihnă. Încerc să muncesc mult, munca este terapie. Mă plimb, citesc, mă bucur de viață, încerc să am activitate, căci este medicament pentru tristețe”, a declarat Simona, pentru EGO.

„L-am visat și înainte de pandemie. L-am văzut luminos, grăbit și agitat. Am vrut să-l îmbrățișez, mi-a zis să vin lângă el, să vorbim. Eram parcă la o petrecere câmpenească și mi-a zis așa: «Bine că am scăpat din mizeria aia!». M-am trezit și nu știam cum să interpretez visul, dar după ce a început pandemia am înțeles mesajul lui”, a continuat.

„L-am mai visat cântând pe scenă, era luminos. Cred că este bine acolo unde e, mă rog pentru el. Merg foarte des la mormântul lui, acolo mă reculeg. Mă duc de 3-4 ori pe săptămână. Mereu mă întreba: «Ai să vii să-mi aduci o floare?». Îi duc mereu flori, am grijă să fie udate, schimbate, frumoase. Eu am grijă de acel loc. Nu este departe de casa mea, ajung destul de repede cu mașina”, a completat.

Întrebată dacă s-a gândit să-și refacă viața, Simona a completat: „Este greu să îl înlocuiești pe Mihai cu altcineva. În sufletul, inima și în mintea mea este doar el. Mă simt bine așa, nu mă gândesc la o prietenie de genul acesta. Nu vreau să-mi împart suferința cu altcineva, este doar a mea. Nu m-am gândit să înfiez un copil, mâine-poimâine fac 50 de ani, nici nu știu dacă aș putea înfia la vârsta aceasta, dar am nepoți și mă bucur de ei”.

