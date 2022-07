Vlăduța Lupău, nașă pentru fratele ei, în ultimul trimestru de sarcină. „Arăți magnific!!”

Vlăduța Lupău va deveni în scurt timp mama unui fiu. Solista și soțul ei, jucătorul de fotbal Adrian Rus, au fost nașii de cununie ai fratelui ei, Bogdan Lupău. În mediul online, interpreta de muzică populară a publicat mai multe imagini de la frumosul eveniment.

„Ești minunată Vlăduța!”; „Cât de frumoasă ești!”; Cât ești de superbă!, Vlăduța dragă!”; Sunteți o familie tare frumoasă!”; „Ești zeiță!”; „Neamu’ fain… genă bună”; „Arăți magnific!!”, acestea au fost doar câteva dintre comentariile urmăritorilor artistei.

Vlăduța a optat pentru o rochie vernil lungă, din mătase, cu umerii goi și mâneci cu fundă. Și-a accesorizat ținuta cu sandale albe și bijuterii discrete cu diamante.

În iunie, Vlăduța le-a împărtășit urmăritorilor de pe Instagram cum arată casa visurilor sale. Este vorba despre o vilă spațioasă, cu etaj, care dispune și de o curte interioară. Mai mult decât atât, casa va avea și piscină.

„Sărbătorim un an de când am dat startul lucrărilor la casă. Nu mai avem mult și sperăm să ne mutăm!”, a mărturisit artista pe Instagram.

Casa se află în Cluj-Napoca, interpreta de muzică populară mărturisind în trecut că nu se vede locuind altundeva. Vlăduța este născută în localitatea Șimleu Silvaniei, din județul Sălaj.

Cu o lună înainte, invitată în podcastul „Fain & Simplu”, Vlăduța a dezvăluit că, înaintea acestei sarcini, a pierdut alte două.

„Am străbătut așa câteva mici obstacole, nu le-am zis niciodată. Nu am simțit nevoia să împărtășesc cu nimeni, decât cu Adi sau cu familia. (…) Am avut încă două sarcini care s-au pierdut. (…) Cumva eram așa, nu mai știam ce se întâmplă, cum o să fie. În urmă acestor două sarcini pierdute, ne-am dorit și mai mult. Eram și mai dornici să se întâmple și să fie, adică minunea să existe. (…) În urma mai multor analize, am descoperit că aveam endometrioză”, a declarat Vlăduța Lupău.

„Boala asta nu are leac prin tratament. Acum, nu sunt eu medic, dar am fost pe la mulți medici, până am ajuns la operație. Endometrioza este o boală a secolului la femei. Nu are așa o deslușire, din ce cauză, de unde, care e motivul apariției acestei boli. Ea tot crește, crește și, mai mult decât atât, chiar dacă o operezi, poate să recidiveze”, a continuat.

„După am mai făcut niște analize și analizele alea au spus că am niște probleme la sânge, care, din nou, este o problemă în rândul femeilor. (…) Și boala aia de sânge ține de trombofilie. (…) 1 din 3 femei se confruntă cumva cu o sarcină pierdută din cauza acestor analize de sânge, pentru că nu le știi și te întrebi de ce. Abia după ce pierzi o sarcină ajungi să afli că asta e problema”, a mai spus.

„O sarcină îți aduce și cea mai mare fericire, dar și cele mai mari frici sau stresuri, să zic așa. (…) Nu m-am bucurat absolut deloc până să trec pragul de trei luni, să am toate analizele din lume făcute, primite, confirmate că totul e în regulă”, a completat.