Invitată în platoul emisiunii La Măruță, Tily Niculae a vorbit despre mariajul său. Pe 28 noiembrie, actrița va împlini 35 de ani.

Tily Niculae, la un pas de divorț: „Este diferența asta de vârstă”

Cu patru ani în urmă, actrița a dezvăluit că ea și soțul ei s-au aflat la un pas de divorț. „Totul a durat o săptămână, timp în care m-am interesat ce înseamnă și ce presupune un divorț. (…)

Este diferența asta de vârstă [de 10 ani], în care el ia totul cu relaxare. Ne-am cunoscut când eu aveam 18 ani. M-am căsătorit la 20 și ceva de ani. Ce Dumnezeu să știu? (…) Și aveam senzația că tot timpul pompez doar pentru celălalt și că mie nu mi se reîntoarce nimic.

VEZI GALERIA FOTO ( 5 )

După care au urmat câteva ședințe de terapie în care am înțeles că nu trebuie să-i ceri celuilalt ceva ca să fii fericit. Comunicarea este cea mai importantă pe toate planuri.

Trebuie să trecem peste bariera de a ne închipui ce crede celălalt. (…) Aveam senzația că între noi se produsese un gol și că el oarecum își trăia toate dorințele, iar eu, din dragoste pentru el, mereu acceptam și niciodată nu mi le îndeplineam pe ale mele”, a mărturisit actrița.

Cum a fost cerută în căsătorie Tily?

„M-a cerut de ziua mea, la Londra. Țin minte că eram în metrou și nu știam de ce era atât de agitat. Era nervos pentru că se făceau lucrări la metrou și el închiriase o capsulă doar pentru noi. Mi-a zis: «Tu stai aici, eu o să alerg pentru că pierdem biletele». Eu nu știam despre ce era vorba. (…)

M-a împins când am ajuns, s-au închis ușile și am rămas doar noi cu cea care urma să ne servească. (…) Când am ajuns la 116 metri (…) a scos inelul. (…) Noi ne-am căsătorit de ziua lui, pe 26 martie”, a mai spus actrița.

Tily a devenit mamă pentru a doua oară pe 26 martie 2020. Pe fiul lor, Tily și soțul ei, Dragoș Popescu, l-au numit Radu Teodor. Cuplul mai are împreună o fiică, Sofia, în vârstă de 9 ani.

Foto: Instagram

Citește și:

Cezar Ouatu, marcat de pierderea tatălui în perioada sărbătorilor de iarnă

Tatăl Laurei Cosoi a murit. Fusese infectat cu noul coronavirus

Fratele Prințesei Diana a vorbit despre sarcina pierdută de Meghan Markle

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro