Starea de sănătate a Mioarei Roman s-a agravat. Ce se întâmplă acum cu mama Oanei și a Catincăi Roman

Momente dificile pentru Oana Roman și sora ei, Catinca. Starea de sănătate a mamei lor, Mioara Roman (80 de ani), s-a agravat în ultima perioadă și aceasta urmează să fie internată pentru câteva zile.

„Mama s-a simțit rău zilele trecute, starea ei s-a agravat. Testul Covid a ieșit negativ, mâine (n.r. – miercuri) o internăm pentru trei zile. Vineri merg eu să o iau de la spital”, a declarat Catinca Roman, pentru Click!.

Mioara Roman suferă de Parkinson (o tulburare progresivă a sistemului nervos care afectează mișcarea) și a început să se simtă din ce în ce mai rău în perioada sărbătorilor de iarnă.

„Mama are multe afecțiuni, dacă o vezi nu o recunoști. La ea îmbătrânirea a fost bruscă. Am vrut să o internez, dar nu am putut din cauza pandemiei. Are un Parkinson foarte agresiv, nu poate să-și folosească o mână! E greu, nu ești pregătit! Tata știe, dar ce poate să facă? Eu nu merg decât la un spital privat, pentru că acolo mi-au salvat viața. Mama are boală degenarativă ce nu poate fi controlată”, povestea Oana Roman, în urmă cu o săptămână, în emisiunea Andreei Mantea de la Kanal D.

