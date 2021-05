Scandal la Eurovision 2021. Ce s-a întâmplat imediat după ce trupa Maneskin a câștigat trofeul

Astfel, Italia, cu piesa „Zitti e Buoni”, a celor de la Maneskin, a reușit să ia marele trofeu, detronând Elveția și Franța, care ocupau primele poziții după voturile țărilor.

Este prima oară, după mai bine de 30 de ani, când Italia câștigă Eurovisionul. În 1990, Toto Cutugno câștiga la Zagreb finala Eurovision cu piesa „Insieme”.

Cine sunt membrii trupei Maneskin

Maneskin este o formaţie rock din Roma, formată din Damiano David (voce), Victoria De Angelis (chitară bas), Thomas Raggi (chitară electrică) şi Ethan Torchio (tobe). „Vrem doar să spunem, întregii Europe, întregii lumi: Rock ‘n’ roll-ul nu moare niciodată!”, a declarat Damiano David, solistul trupei Maneskin, după ce trupa a fost anunţată câştigătoare a competiţiei.

Cei patru au puțin peste 20 de ani fiecare, au fost colegi de liceu, și au format trupa în 2016. În 2017 au reușit să iasă pe locul al doilea în cadrul „X Factor” Italia, iar la începutul lunii martie 2021 au câștigat, tot cu piesa „Zitti e Buoni”, marele trofeu al Festivalului de la Sanremo.

Numele formaţiei este un cuvânt în daneză şi înseamnă „lumina lunii”. A fost ales de basista formației, care este pe jumătate daneză.

Despre ce cântă Maneskin

„Zitti e buoni”, titlul piesei câștigătoare la Eurovision 2021, înseamnă „Stai cuminte și taci”. Piesa este un manifest la libera exprimare, pentru cei care vor să-și trăiască viața după propriile reguli, fără să țină cont de normele societății și de judecata celor din jur.

„Din păcate, oamenii vorbesc / Vorbesc, dar habar n-au ce spun / Du-mă undeva unde să mă simt în largul meu / Aici nu mai pot să respir / Sunt nebun (ieşit din comun), dar diferit de ei / Şi tu eşti nebun, dar diferit de ei / Noi suntem nebuni, dar diferiţi de ei / Suntem diferiţi de ei„, sunt câteva versuri ale piesei câştigătoare, conform Adevărul.ro

„Pentru noi, publicul este cel mai important. Juraţii îşi pot spune părerea, dar asta nu reprezintă gustul oamenilor. Deci faptul că atât de mulţi oameni ne-au votat contează cel mai mult”, a declarat Victoria de Angelis, basista trupei, după ce formația a câștigat concursul Eurovision 2021.

Scandalul online apărut la câteva minute după ce Maneskin a câștigat marele trofeu la Eurovision 2021

Imediat după ce au fost anunțați câștigători, Maneskin au fost implicați în primul lor scandal online. Pe rețelele de socializare a apărut o imagine cu solistul trupei care, conform internauților, ar fi consumat cocaină chiar în sala de spectacol.

„Vă rog spuneți-mi că a mai văzut cineva cum solistul din Italia trage pe nas o linie de cocaină, la televiziunea națională”, a scris pe Twitter o telespectatoare. În imaginea surprinsă chiar în sala de spectacol, solistul trupei, Damiano David, are capul aplecat spre masă, însă nu se vede cu exactitate ce făcea.

După ce tweet-ul s-a viralizat, el însuși a ținut să lămurească lucrurile, pe contul său de Instagram. Mesajul artistului a fost următorul: „Thomas (chitaristul trupei) a spart un pahar. Asta se vedea pe imagini. Noi nu consumăm droguri, așa că vă rugăm, nu mai spuneți asta. Fără cocaină, vă rog. Suntem șocați de faptul că cineva ne acuză de așa ceva. Suntem împotriva drogurilor și nu am consumat niciodată substanțe interzise. Suntem pregătiți oricând pentru a fi testați, pentru că nu avem nimic de ascuns. Am venit aici pentru muzică și suntem extrem de fericiți că am câștigat. Vrem să mulțumim tuturor celor care ne-au susținut”.

