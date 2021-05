Demi Lovato a anunțat că este o persoană non-binară

După ce a vorbit despre supradoza de droguri ce a dus-o la un pas de moarte și despre viața sa intimă, Demi Lovato (28 de ani) a continuat seria dezvăluirilor despre viața sa. Aceasta a anunțat printr-un mesaj video postat pe Twitter că a ajuns să îşi înţeleagă identitatea de gen după ce a petrecut un timp de „vindecare şi autoreflecţie” anul trecut. Cântăreața le-a mărturisit fanilor săi că se identifică drept o persoană non-binară.

„Astăzi este o zi în care sunt atât de fericită să împărtăşesc mai multe din viaţa mea cu voi”, a început artista confesiunea.

„Sunt mândră să vă anunţ că mă identific ca non-binar şi îmi voi schimba oficial pronumele în they/ them (ei/ele sau lor). Simt că asta reprezintă cel mai bine fluiditatea pe care o simt în exprimarea mea de gen”, a declarat Lovato, care a afișat un look diferit. A înlocuit părul lung și bogat cu o tunsoare foarte scurtă, cu breton. Aceasta și-a făcut și un piercing în nas, iar machiajul este unul natural.

Every day we wake up, we are given another opportunity & chance to be who we want & wish to be. I’ve spent the majority of my life growing in front of all of you… you’ve seen the good, the bad, & everything in between. pic.twitter.com/HSBcfmNruo

— Demi Lovato (@ddlovato) May 19, 2021