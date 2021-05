Prințul Harry, despre problemele cu alcoolul: „Consumam într-o seară cât bea un om într-o săptămână”

Prințul Harry a făcut noi declarații controversate legate de trecutul său.

Ducele de Sussex a dezvăluit, în cadrul unei emisiuni despre sănătatea mentală, moderată de Oprah Winfrey că a avut mari probleme cu consumul de alcool într-o anumită perioadă a vieții, din cauza traumei morții mamei sale.

Prințul Harry a mărturisit că timp de 4 ani, în intervalul în care avea între 28 și 32 de ani, s-a confruntat cu o “periodă de coșmar” în care a avut multe atacuri de panică și stări de anxietate.

„Eram cu mintea în toate direcțiile. De fiecare dată când mă îmbrăcam în costum, pentru a-mi îndeplini sarcinile, mă uitam în oglindă și ziceam ‘Gata, să pornim’. Încă dinainte să ies pe ușă eram lac de transpirație. Nu știam dacă să stau sau să fug”, a povestit Harry, potrivit BBC.

Harry a mai spus că era în stare să facă orice pentru a-și schimba starea de spirit și astfel ajunsese să consume cantități excesive de alcool.

„Eram dispus să beau, să iau medicamente, eram dispus să încerc să fac ceva ca să mă simt altfel decât mă simțeam”, a explicat prințul Harry, adăugând că obișnuia să bea vineri sau sâmbătă seara cantități de alcool cât un om normal ar bea într-o săptămână, „nu pentru că îmi plăcea, ci pentru că încercam să ascund ceva”.

Prințul Harry și-a acuzat tatăl pentru modul în care l-a crescut

În urmă cu câteva săptămâni, în cadrul unui alt interviu, Harry și-a acuzat tatăl, pe Prințul Charles, că l-a crescut în mod greșit. Ducele de Sussex a asemănat copilăria și adolescența în familia regală cu viața unui „animal într-o cușcă la grădina zoologică”.

„Nu vreau să dau vina pe nimeni. Nu cred că ar trebui să arătăm cu degetul sau să învinuim, dar atunci când vine vorba de creșterea unui copil, dacă eu am suferit o formă de durere și suferință pentru că și ea a fost suferită de tatăl meu sau de părinții mei, atunci eu voi rupe acest ciclu, nu îl voi mai transmite generației următoare. Este vorba de multă durere și suferință genetică – ele se transmit, așa că părinții ar trebui să se gândească. Am văzut ce este în spatele cortinei (n.r. – referitor la viața pe care a avut-o la casa regală), știu care este modelul, știu cum funcționează operațiunea și nu vreau să fac parte din ea. E o combinație între The Truman Show și a fi un animal în cușcă la Zoo”, spunea prințul Harry.

Foto – Facebook